الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإفراج عن سيارة الفنان عباس أبوالحسن بعد دهس سيدتين فى الشيخ زايد

الفنان عباس أبو الحسن
الفنان عباس أبو الحسن

أفرجت نيابة الشيخ زايد، أمس الإثنين، عن سيارة  الفنان عباس أبوالحسن من حجز السيارات بقسم الشرطة، بعد انتهاء المهندس الفني من الإدارة العامة للمرور بفحصها عقب وقوع الحادث الذي تسبب في إصابة سيدتين على طريق المحور المركزي. 

وقال الدكتور حسن أبوالعينين، محامي الفنان عباس أبوالحسن، إنهم تسلموا السيارة ماركة تويوتا لاند كروزر موديل 2015 أمس، تنفيذًا لقرار النيابة العامة عقب انتهاء المختص من فحصها.

كانت باشرت النيابة تحقيقات استمرت لمدة تقارب 7 ساعات، وأفاد خلالها الفنان عباس أبوالحسن بتفاصيل الحادث، حيث قال إنه كان عائدًا من مول العرب متوجهًا إلى منزله على الطريق الصحراوي، وإنه وقت وقوع الحادث كانت الساعة تقريبًا من الثالثة والنصف عصرًا، وكان يسير بسرعة 30 كم/ساعة بسبب ازدحام الطريق، وفاجأه خروج سيدتين من خلف سيارة أخرى على يساره، ما أدى إلى اصطدامه بهما بعد فشله في تفاديهما.

وأضاف أبوالحسن خلال التحقيقات أنه توقف على الفور ونزل للاطمئنان على السيدتين، واتصل هاتفيًا بالإسعاف لنقلهما إلى المستشفى، وأثناء مساعدتهما ومحاولة رفع سيارته التي اشتبكت بملابس إحدى السيدتين، أصيب بالتواء في الكاحل وشعر بألم شديد في قدمه اليمنى، وبعد وصول سيارة الإسعاف إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، حضر رجال الشرطة وتحفظوا عليه، ثم تم نقله إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي على إصابته، حيث تبين أنه يعاني من قطع في وتر الكاحل الأيمن "وتر أكيليس" يستدعي تدخلًا جراحيًا.

وبعد الانتهاء من التحقيقات، أصدرت النيابة عدة قرارات، منها إخلاء سبيل الفنان عباس أبوالحسن بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، كما قررت ضم تسجيلات كاميرات المراقبة في موقع الحادث والاستعلام من مستشفى الشيخ زايد التخصصي عن حالة السيدتين المصابتين لبيان مدى سماح حالتهما الصحية لسماع أقوالهما وتبين أنهما ما زالتا في غرفة الرعاية المركزة تحت الملاحظة الطبية.

txt

جراحة خطيرة.. تطورات الحالة الصحية للفنان عباس أبو الحسن

txt

عباس أبو الحسن يتصدر التريند لهذا السبب

كما قررت أيضًا عرض السيارة من نوع تويوتا لاندكروزر موديل 2015 على مهندس فني من الإدارة العامة للمرور لفحص حالة السيارة وقت الحادث.

الفنان عباس أبو الحسن دهس سيدتين عباس أبو الحسن الشيخ زايد نيابة الشيخ زايد

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

شيماء تخلع زوجها لتنمره عليها مع عشيقته: "بيقولها مناخيرها كبيرة شبه بينوكيو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

ابن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة