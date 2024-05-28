الإفراج عن سيارة الفنان عباس أبوالحسن بعد دهس سيدتين فى الشيخ زايد

أفرجت نيابة الشيخ زايد، أمس الإثنين، عن سيارة الفنان عباس أبوالحسن من حجز السيارات بقسم الشرطة، بعد انتهاء المهندس الفني من الإدارة العامة للمرور بفحصها عقب وقوع الحادث الذي تسبب في إصابة سيدتين على طريق المحور المركزي.

وقال الدكتور حسن أبوالعينين، محامي الفنان عباس أبوالحسن، إنهم تسلموا السيارة ماركة تويوتا لاند كروزر موديل 2015 أمس، تنفيذًا لقرار النيابة العامة عقب انتهاء المختص من فحصها.

كانت باشرت النيابة تحقيقات استمرت لمدة تقارب 7 ساعات، وأفاد خلالها الفنان عباس أبوالحسن بتفاصيل الحادث، حيث قال إنه كان عائدًا من مول العرب متوجهًا إلى منزله على الطريق الصحراوي، وإنه وقت وقوع الحادث كانت الساعة تقريبًا من الثالثة والنصف عصرًا، وكان يسير بسرعة 30 كم/ساعة بسبب ازدحام الطريق، وفاجأه خروج سيدتين من خلف سيارة أخرى على يساره، ما أدى إلى اصطدامه بهما بعد فشله في تفاديهما.

وأضاف أبوالحسن خلال التحقيقات أنه توقف على الفور ونزل للاطمئنان على السيدتين، واتصل هاتفيًا بالإسعاف لنقلهما إلى المستشفى، وأثناء مساعدتهما ومحاولة رفع سيارته التي اشتبكت بملابس إحدى السيدتين، أصيب بالتواء في الكاحل وشعر بألم شديد في قدمه اليمنى، وبعد وصول سيارة الإسعاف إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، حضر رجال الشرطة وتحفظوا عليه، ثم تم نقله إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي على إصابته، حيث تبين أنه يعاني من قطع في وتر الكاحل الأيمن "وتر أكيليس" يستدعي تدخلًا جراحيًا.

وبعد الانتهاء من التحقيقات، أصدرت النيابة عدة قرارات، منها إخلاء سبيل الفنان عباس أبوالحسن بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، كما قررت ضم تسجيلات كاميرات المراقبة في موقع الحادث والاستعلام من مستشفى الشيخ زايد التخصصي عن حالة السيدتين المصابتين لبيان مدى سماح حالتهما الصحية لسماع أقوالهما وتبين أنهما ما زالتا في غرفة الرعاية المركزة تحت الملاحظة الطبية.

كما قررت أيضًا عرض السيارة من نوع تويوتا لاندكروزر موديل 2015 على مهندس فني من الإدارة العامة للمرور لفحص حالة السيارة وقت الحادث.