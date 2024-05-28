"إكسترا نيوز" تستعرض جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس أمناء الحوار الوطنى

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه نظرا للأوضاع الحالية المحيطة ببلادنا، فإن مجلس أمناء الحوار قرر الاجتماع لمواصلة فعاليات الحوار، وذلك يوم السبت المقبل بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، جدول أعمال الاجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني، والذي يشهد إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته في ظل العدوان علي غزة، ويطرح أمناء الحوار الوطنى علي مائدته المناقشة التفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولي للحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء للمتابعة بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع للمخرجات، ويشمل متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش أجزاء منها واقتراح الجدول الزمنى المناسب لمناقشتها.