وكيل "صحة الشيوخ": موقف مصر الرافض لقصف مخيمات النازحين برفح غير المعادلة الدولية لصالح القضية الفلسطينية

قال النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن موقف مصر الرافض للعدوان على قطاع غزة ومجازر مخيمات النازحين في رفح فضح حكومة الاحتلال الاسرائيلي دوليا، وخلق رأي عام دولي مناصر للقضية الفلسطينية في الدوائر السياسية والجامعات بالغرب بشكل عام.

محكمة العدل الدولية

ولفت وكيل لجنة الصحة، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى مطالبة مصر عبر بيان لوزارة الخارجية، دولة الاحتلال بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية، ومطالبة مصر كذلك لمجلس الأمن، بضرورة التدخل الفوري لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مشيرا ان مصر تتحرك على كافة المستويات لاقرار هدنة ووقف العدوان علي الفلسطينيين العزل.

فضح الاحتلال وجرائمه دوليا

وأوضح السيناتور أن موقف مصر فضح الاحتلال وجرائمه دوليا، لافتا الي ان وهناك تكتل دولي ضده وضاغط بقوة عليه، فمصر هى من اكدت للعالم أن ما يقوم به الاحتلال ابادة جماعية وغرضه الرئيسي تهجير الفلسطينيين من ارضهم وكشفت كل هذه المخططات.

واختتم حسين خضير ،: إدانة مصر بقوة عبر قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، ما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة، مضيفا: موقف مصر القوي في وجه الاحتلال بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي غير المعادلة تماما لصالح القضية الفلسطينية.