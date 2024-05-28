الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "صحة الشيوخ": موقف مصر الرافض لقصف مخيمات النازحين برفح غير المعادلة الدولية لصالح القضية الفلسطينية

الدكتور حسين خضير
الدكتور حسين خضير

قال النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن موقف مصر الرافض للعدوان على قطاع غزة ومجازر مخيمات النازحين في رفح فضح حكومة الاحتلال الاسرائيلي دوليا، وخلق رأي عام دولي مناصر للقضية الفلسطينية في الدوائر السياسية والجامعات بالغرب بشكل عام.

txt

وزيرة الخارجية الألمانية: قرار محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة ملزم

txt

عقب انقطاع 4 أشهر.. الهلال الأحمر الفلسطيني يُعيد خدمات الإسعاف والطوارئ في غزة

محكمة العدل الدولية

ولفت  وكيل لجنة الصحة، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى مطالبة مصر عبر بيان لوزارة الخارجية، دولة الاحتلال بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية، ومطالبة مصر كذلك لمجلس الأمن، بضرورة التدخل الفوري لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مشيرا ان مصر تتحرك على كافة المستويات لاقرار هدنة ووقف العدوان علي الفلسطينيين العزل. 

فضح الاحتلال وجرائمه دوليا 

وأوضح السيناتور أن موقف مصر فضح الاحتلال وجرائمه دوليا، لافتا الي ان وهناك تكتل دولي ضده وضاغط بقوة عليه، فمصر هى من اكدت للعالم أن ما يقوم به الاحتلال ابادة جماعية وغرضه الرئيسي تهجير الفلسطينيين من ارضهم  وكشفت كل هذه المخططات.

واختتم حسين خضير ،: إدانة مصر بقوة عبر قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، ما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة، مضيفا: موقف مصر القوي في وجه الاحتلال بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي غير المعادلة تماما لصالح القضية الفلسطينية.

وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ مصر قطاع غزة للقضية الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

نشرة dmc: جيش الاحتلال الإسرائيلى يكثف جرائم القتل والحرق والتدمير فى غزة

"القاهرة الإخبارية" تبث لقطات حية لقصف إسرائيلى مكثف لمناطق متفرقة فى قطاع غزة

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

شيماء تخلع زوجها لتنمره عليها مع عشيقته: "بيقولها مناخيرها كبيرة شبه بينوكيو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

ابن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة