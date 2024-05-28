تطوير ورفع كفاءة شوارع وكورنيش مصيف بلطيم في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، تطوير ورفع كفاءة شوارع وكورنيش مصيف بلطيم، فضلًا عن إنشاء 13 مشاية جديدة على شواطئ مصيف بلطيم بالإنترلوك، للتسهيل على المصطافين الوصول للشاطئ، وخاصةً كبار السن وذوى الهمم والأطفال، حيث تم البدء بفرد طبقة أساس بالأرضية وتركيب بلدورات بالجانبين وجارى تركيب بلاط انترلوك بالأرضيات، فضلًا عن زيادة المسطحات الخضراء والتشجير، في إطار استعدادات صيف 2024، ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2024-2023، تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

محافظ كفر الشيخ يتابع موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية الحالية للعام المالى 2024-2023، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات "الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحى"، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، موضحًا بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال، لافتًا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير وإتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

أكد أهمية تجميل وتطوير مدينة مصيف بلطيم، خاصة مع قرب حلول فصل الصيف، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التى تسهم فى تحسين المظهر العام للمدينة، وخلق بيئة سياحية مميزة.

شدد محافظ كفرالشيخ على سرعة إنجاز أعمال تطوير البنية التحتية والمرافق العامة بمصيف بلطيم، ورفع كفاءة الأرصفة فى المدينة، لتسهيل حركة المركبات والمشاة، ورفع مستوى النظافة بكورنيش مصيف بلطيم، مكلفًا بسرعة الإنتهاء من أعمال تركيب الانترلوك طبقًا للمواصفات وتحسين الخدمات للمصطافين.