الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تطوير ورفع كفاءة شوارع وكورنيش مصيف بلطيم في كفر الشيخ

تطوير مصيف بلطيم
تطوير مصيف بلطيم

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، تطوير ورفع كفاءة شوارع وكورنيش مصيف بلطيم، فضلًا عن إنشاء 13 مشاية جديدة على شواطئ مصيف بلطيم بالإنترلوك، للتسهيل على المصطافين الوصول للشاطئ، وخاصةً كبار السن وذوى الهمم والأطفال، حيث تم البدء بفرد طبقة أساس بالأرضية وتركيب بلدورات بالجانبين وجارى تركيب بلاط انترلوك بالأرضيات، فضلًا عن زيادة المسطحات الخضراء والتشجير، في إطار استعدادات صيف 2024، ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2024-2023، تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

محافظ كفر الشيخ يتابع موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية الحالية للعام المالى 2024-2023، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات "الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحى"، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، موضحًا بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال، لافتًا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير وإتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

txt

مزادات فنادق ومقاهي بمصيف بلطيم في كفر الشيخ.. التفاصيل الكاملة

أكد أهمية تجميل وتطوير مدينة مصيف بلطيم، خاصة مع قرب حلول فصل الصيف، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التى تسهم فى تحسين المظهر العام للمدينة، وخلق بيئة سياحية مميزة.

شدد محافظ كفرالشيخ على سرعة إنجاز أعمال تطوير البنية التحتية والمرافق العامة بمصيف بلطيم، ورفع كفاءة الأرصفة فى المدينة، لتسهيل حركة المركبات والمشاة، ورفع مستوى النظافة بكورنيش مصيف بلطيم، مكلفًا بسرعة الإنتهاء من أعمال تركيب الانترلوك طبقًا للمواصفات وتحسين الخدمات للمصطافين.

مصيف بلطيم كورنيش بلطيم شوارع بلطيم محافظة كفر الشيخ حملات نظافة

مواد متعلقة

تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان للأسر الاولى بالرعاية بـ9 قرى بكفر الشيخ

رفع 1085 طن قمامة وتطهير شبكات الصرف الصحي بكفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ: توسعة محور التنمية تحقق نقلة نوعية في خدمات النقل

كفرالشيخ: دعم العناية المركزة بمستشفيات بيلا وفوه بجهازي موجات صوتية للقلب

انطلاق تصفيات المشروع الوطني للقراءة بـ"أزهرية كفر الشيخ"

توجيه من وكيل "تعليم كفر الشيخ" بشأن تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية

والد "الشناوي" يتوقع نتيجة مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تعليم كفرالشيخ: لا شكاوى فى أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية

الأكثر قراءة

قمة الزمالك وأخرى بالسوبر.. ماذا ينتظر الأهلى بعد التتويج بدورى الأبطال؟

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن التحقيقات فى قضية "سفاح التجمع"

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

ابن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة