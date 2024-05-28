الثلاثاء 28 مايو 2024
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في تذكار تنصيبه.. أبرز المعلومات عن البطريرك "مار اغناطيوس"بطريرك الكنيسة السريانية

جريدة الدستور

تحتفل الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، اليوم الثلاثاء بتذكار التنصيب العاشر  لمار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم  وسائر أنطاكية.

من هو بطريرك الكنيسة السريانية ؟

  1. _‏  البطريرك ما اغناطيوس افرام الثاني هو بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية من عام 2014 حتى الآن.
  2. _هو الابن الأصغر لوالديه عيسى وولد في مدينة القامشلي السورية في 3 مايو 1965 لأسرة سريانية أرثوذكسية.
  3. _والتحق بمعهد مار أفرام السرياني اللاهوتي. بتاريخ 3/31/2014
  4. _انتخب بطريركًا للكرسي الأنطاكي الرسولي ورئيسًا أعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية حيث فاز بأغلبية ساحقة لأصوات المجمع المقدس.
  5. _أطلق عليه اسم أغناطيوس بحسب العادة الجارية في تلك الكنيسة بأن يسمى البطريرك أغناطيوس.

الكنيسة السريانية المصرية تهنئه بتذكار تنصيبه

تقدمت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، بالتهنئة إلى  صاحب القداسة مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع، بمناسبة ذكرى تنصيبه العاشر على كرسي الرسول مار بطرس.

وقالت الكنيسة السريانية في بيان لها:" يحتفل شعبنا باغتباط لا ينقطع بهذه المناسبة الطيبة والذكرى المجيدة".

من جانبه  أعرب الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، عن خالص محبته وتهانيه لقداسته قائلًا: "نتهلل جدًا بسرور في ظل مناسبة مجيدة، حيث نحتفل بعشرة أعوام من العطاء والحب والأبوة الحكيمة، لبطريرك الكنيسة ونرى دائمًا في قداسته قائدًا أمينًا لبيعة الله المقدسة.

وتابع الربان “عيسى” قائلًا:"حسنٌ أن نذكر أن تلك الذكرى السنوية قد أصبحت عيدًا لعصر جديد، تتمتع فيه كنيستنا برعاية عظيمة وتدبير روحاني دقيق ونهضة كبيرة، وكل ذلك خلال مدة قصيرة ولكن مليئة بالثمر؛ لذا تتمنى الكنيسة في مصر لقداسته دوام الصحة والعافية، والمدد من يد الرب الإله بالحكمة والقوة والنعمة، لتصل الكنيسة مكرمة ممجدة إلى ميناء الخلاص".

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