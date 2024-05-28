160 جنيه للبقري و140 للجاموسي وزن قائم.. أسعار الأضاحي وزارة الزراعة

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإنتاج لطرح الأضاحي لعيد الأضحى عقب إعلان السيد القصير وزير الزراعة عن أسعار الأضاحي والتي ستكون بتخفيضات تصل إلى ١٠جنيه في الكيلو وزن قائم وتخفيضات في العجل الواحد تصل إلى ٣٠٠٠الاف جنيه عن السوق ومن المتوقع ان تطرح اسعار الاضاحي وزن قائم يتراوح بين ١٧٠ و١٦٠ لكيلو الكندوز البقري و١٥٠ و١٤٠ لكيلو الكندوز البقري والضأن ١٩٠و١٨٠ للكيلو وزن قائم.

أسعار الأضاحي وزارة الزراعة

وأكد الدكتور خالد السلموني رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة ممثلة في القطاع استعدت لحجز اضاحي العيد من العجول البقري والجاموسي والأغنام والتي ستبدأ خلال ساعات وعقب وإعلان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أسعار الأضاحي وزن قائم والتي ستكون بتخفيضات من تصل إلى ١٠جنيه في الكيلو عن السوق وتصل التخفيضات إلى ٢٠٠٠جنيه و٣٠٠٠ جنيه في العجل الواحد وزن قائم.

وقال "السلموني "في تصريحات" للدستور" إن الوزارة ستقوم حاليا بحصر العجول والأغنام من الأضاحي في قطاع الإنتاج الكميات المتوفرة من أجل حجزها للمواطنين ويتم ترقيم الأضاحي ثم يقوم السيد القصير وزير الزراعة بإعلان السعر ويتم الحجز للمواطنين عقد الإعلان عن الأسعار والتي تكون أقل من السوق في السعر وأعلى في الجودة عن الأضاحي الأخرى.

وأضاف السلموني " أن القطاع لدية عجول متوفرة للأضاحي هذا العام من العجول والاغنام وكان لدينا فائض من اضاحي العام الماضي وتم ذبحها بعد العيد، مشيرا الى ان عمليات الحصر تتم في المزارع التي ستبدأ الوزارة الحجز بها وهي مزارع "مشتهر" و"قها" بمحافظة القليوبية على أن يتم استلام الأضاحي قبل العيد بيومين ويوم وقفة عرفات حتى ثاني أيام العيد.

حجز أضاحي وزارة الزراعة

وكشفت مصدر مسئول بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، أنه سيتم حجز وشراء الأضاحي من الأنواع الثلاثة بقري ووجاموسي وخراف، المقرر فتح باب الحجز بها خلال اسبوعين، مع إعلان الأسعار وتفاصيل وطرق الدفع، بداية من المقدم وحتى استلام الأضحية من أحد منافذ وزارة الزراعة بمشتهر وقها بمحافظة القليوبية، حيث أن الحجز يكون داخل مقر قطاع الإنتاج بالدور السادس بمبنى تحسين الاراضي بشارع نادي الصيد بالدقي، ومقاراتها في المحافظات المختلفة، خلال ساعات العمل من اليومية من التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.