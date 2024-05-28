الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 ملايين قطعة أثرية في 700 ألف متر مربع.. اكتشف أسرار الفراعنة بالمتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير، الذي يقع على هضبة الجيزة غرب القاهرة، تحفة معمارية حديثة ورمزًا ثقافيًا  مهمًا لمصر والعالم، بني هذا الصرح الضخم ليكون بمثابة موطن دائم لأكثر من 5 ملايين قطعة أثرية من مختلف العصور المصرية القديمة، بدءًا من عصور ما قبل التاريخ وصولًا إلى العصر الروماني.

 المتحف المصري الكبير أكبر متحف مخصص للحضارة المصرية القديمة في العالم، حيث تبلغ مساحته 700 ألف متر مربع، بما في ذلك 100 ألف متر مربع مخصصة للعرض، وتم تصميم المتحف المصري الكبير بتصميم مبتكر يمزج بين العناصر المصرية القديمة والحديثة، ويستخدم المتحف المصري الكبير أحدث تقنيات العرض لخلق تجربة غامرة للزوار، ويضم المتحف المصري الكبير مجموعة واسعة من القطع الأثرية، بما في ذلك التوابيت والمومياوات والتماثيل واللوحات الجدارية والمجوهرات، ويوفر المتحف المصري الكبير مجموعة متنوعة من المرافق والخدمات للزوار، بما في ذلك المطاعم والمقاهي والمتاجر ومراكز البحث العلمي.

محتويات المتحف المصري الكبير

1- قاعة الملك توت عنخ آمون: تخصص هذه القاعة لعرض كنوز الملك توت عنخ آمون، بما في ذلك قناعه الذهبي وعرشه ومركبته الجنائزية.

2- قاعات العرض المتحفي: تضم هذه القاعات مجموعة متنوعة من القطع الأثرية من مختلف العصور المصرية القديمة، مرتبة حسب التسلسل الزمني.

3- متحف مراكب الملك خوفو: يعرض هذا المتحف مراكب الملك خوفو، والتي تم اكتشافها عام 1961.

4- معرض العروض المؤقتة: يخصص هذا المعرض لعرض معارض مؤقتة حول موضوعات مختلفة متعلقة بالحضارة المصرية القديمة.

المتحف المصري الكبير المتحف المصري هضبة الجيزة العصر الروماني

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