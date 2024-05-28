الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز

"إسرائيل".. كلمة السر في تصدر لطفي لبيب "التريند"

لطفي لبيب
لطفي لبيب

تصدر الفنان لطفي لبيب، محركات البحث الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب حديثه لأول مرة بشكل صريح ومن القلب عن علاقته بالفنانين عمومًا، والذين عمل معهم بالتحديد، وكان من بين هؤلاء الفنان أحمد مكي، والفنان صبري فواز.

كما أنه تطرق للحديث عن محاولة السفارة الإسرائيلية على تكريمه بسبب دوره في فيلم "السفارة في العمارة"، للزعيم عادل إمام، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وقت عرضه وإلى الآن، خاصًة أنه جسد فيه شخصية جديدة ومختلفة لأول مرة في تاريخه الفني.

ويرصد "الدستور" في سياق السطور التالية سر تصدر لطفي لبيب "التريند".

السفارة الاسرائيلية تطالب بتكريم لطفي لبيب

في الساعات القليلة الماضية وتزامنًا مع الأحداث في غزة ورفح الفلسطينية، كشف الفنان لطفي لبيب لأول مرة عن رغبة السفارة الإسرائيلية على تكريمه لدوره وتجسيده لشخصية السفير الإسرائيلي في فيلم "السفارة في العمارة" للزعيم عادل إمام، وهو الأمر الذي رفضه بشكل قاطع، بسبب حبه الشديد لوطنه، خاصًة أنه كان ضمن صفوف الجيش المصري في الحرب ضد إسرائيل، ولم ولن أضع يدي في يديهم نهائيًا.

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لطفي لبيب 

أحمد مكي وخلافه مع لطفي لبيب

"لا يوجد خلاف نهائيًا يجمع بيني وبين الفنان أحمد مكي، فهو نجلي وانا من اكتشفته وقدّمته للمخرج شريف عرفة في فيلم "اتش دبور"، بهذه الكلمات كشف الفنان لطفي لبيب عن حقيقة الخلاف الذي يتحدث عنه الجمهور مع الفنان أحمد مكي، مؤكدًا أن الاحترام والتقدير هو الذي يجمع بينهما.

خلاف فواز ولطفي لبيب

تحدث الفنان لطفي لبيب إلى الفنان صبري فواز بشعوره بالحزن الشديد منه، وذلك نتيجة انتظاره الطويل له، ورغبته المستمرة في رؤيته والجلوس معه، إلا أن الأخير خالف ظنه، ليرد صبري فواز عليه قائلًا: "ده أنا أجيلك لحد عندك أنت عارف غلاوتك عندي يا عم لطفي.. ده أنت الغالي".

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