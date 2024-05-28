تحصين 144 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالجيزة

أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، الانتهاء من تحصين 144 ألف و711 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، في إطار الحملة القومية التى أطلقتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الشهر قبل الماضي.

تأتي الحملة القومية للتطعيم ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع ضمن برنامج التحصينات التى تقوم هيئة الطب البيطرى بتنفيذها سنويا لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمعدية، وتوزيع اللقاحات والاحتياجات الخاصة بتنفيذ الحملة على مختلف مديريات الطب البيطرى، ويتم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة المعاونة بكل محافظة من محليات وشرطة والأوقاف والمجتمع المدني للسيطرة على مرض الحمى القلاعية بعتراته المختلفة وكذلك لرفع المستويات المناعية للحيوانات.

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحملة القومية للتطعيم ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع تواصل عملها فى المحافظات وتم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

أضافت أنه يتم خلال الحملة تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

ونظمت مديرية الطب البيطري، بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية ششتا التابعة لمركز زفتى، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور عادل عبدالعزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة التي ضمت مدير الإدارة البيطرية بمركز زفتى، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ430 حيوانا وماشية، و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية.