الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز

في ذكرى ميلاده.. أهم المحطات في حياة جورج سيدهم

جورج سيدهم
جورج سيدهم

تحل اليوم 28 مايو ذكرى ميلاد الكوميديان الراحل جورج سيدهم الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عن عمر يناهز 81 عاما بعد صراع مع المرض.

وبدأ جورج مشواره الفني موظفًا في فرق التلفزيون المسرحية التي تكوّنت مع بدء الإرسال التلفزيوني في مصر أوائل الستينيات، ثم مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي كوّنها المخرج التلفزيوني محمد سالم وضمت جورج والضيف أحمد وعادل نصيف الذي هاجر فانضم بدلًا منه سمير غانم.

واشتهر الثلاثي باسكتشات دكتور الحقني وكتوموتو، ثم انتقل نشاط الفرقة إلى المسرح، ومن أعمالها: طبيخ الملايكة 1964، براغيت 1967، ومسرحية حواديت 1969.

كما لمعوا في أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم فوازير ثلاثي أضواء المسرح 1968 ثم فوازير وحوي يا وحوي  1969.

وفي السادس من أبريل 1970 توفي أحمد الضيف، وعلى الرغم من وفاته إلا أن الفرقة استمرت بنفس الاسم لفترة وقدمت مجموعة من الأعمال حتى انفصل جورج وسمير فنيًا في 1983، وكوّن كل منهما فرقة مستقلة، مع استمرار اسم فرقة الثلاثي مع جورج الذي قدم بمفرده عدة مسرحيات.

في عام 1997 أصيب جورج سيدهم بجلطة في المخ نتج عنها حدوث شلل تام في الشق الأيمن من جسده، كما أثرت على مركز الكلام، مما أدى إلى ابتعاده عن الفن. وتوفي بعد معاناة طويلة مع المرض، في 27 مارس 2020 عن عمر ناهز 81 عامًا.

 

 

الفنان جورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح سمير غانم

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