الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 1000 عبوة مربى وعصير "فاسدة" في كفر الشيخ

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ،جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة جمال ساطور، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المحاسب عبدالفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، وبالاشتراك مع قطاع مباحث وسط الدلتا، برئاسة العقيد محمود العقارى، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز.

أسفرت الحملة عن ضبط 700 عبوة مربى منتهية الصلاحية بأحد مخازن المنتجات الغذائية بدسوق وحرر المحضر رقم 16199 لسنة 2024، كما تم ضبط 240 زجاجة عصير منتهية الصلاحية بأحد المحال التجارية وحرر المحضر رقم 16198جنح 2024، بالمخالفة، هذا بإلإضافة إلى تحرير محضرين، رقم 16191 و16192 لسنة 2024، ذبح خارج السلخانة لمحلات الجزارة ومحضر عدم إعلان عن الأسعار بسوبر ماركت، والذي حرر برقم 16190 لسنة 2024، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

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كلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

شدد على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

تحرير 12 محضرًا تموينيًا بسيدي سالم

كما تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، برئاسة أيمن خلف الله، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرًا متنوعًا لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت "3 محاضر صحة، و3 محاضر بيئة، و6 محاضر متنوعة"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

 

 

عبوة مربي زجاجة عصير مركز دسوق تموين كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

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