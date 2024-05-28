كاتب صحفي: الحوار الوطني أحد أهم مسارات العمل لمجابهة التحديات

قال جمال رائف، الكاتب الصحفي، إن الحوار الوطني هو أحد أهم مسارات العمل التي استحدثتها الدولة لمجابهة التحديات، وأهم مكتسبات ومسارات العمل على صعيد البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية، لافتا أن استدعاء الحوار الوطني الآن في ظل هذه الظروف والتحديات التي تواجه الوطن، هو هام للغاية.

أضاف الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني يؤكد أن الدولة حريصة على تكوين دوائر العمل السياسي والاقتصادي سواء أحزاب أو مجتمع مدني او نخب سياسية واقتصادية وذلك لصناعة القرار المصري.

كاتب صحفي: الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على تكوين دوائر عمل سياسية واقتصادية

وأوضح أن الحوار الوطني هام للغاية للحصول على أفكار خارج الصندوق، خاصة أن التحديات غير التقليدية دائما ما تحتاج إلى أفكار غير تقليدية، وحتى نستطيع أن نصل إلى هذه الأفكار علينا أن نجد مسارات عمل جديدة، مؤكدا أن الحوار الوطني هو أحد أهم مسارات العمل التي استحدثتها الدولة لمجابهة التحديات والمخاطر، مشيرا إلى أن الحوار الوطني اثبت بالفعل نجاحه خلال الفترات الماضية.