الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رحاب موسي: الحوار الوطني نجح في خلق حالة اصطفاف بين القوى السياسية خلف الدولة

النائبة رحاب موسي
النائبة رحاب موسي

ثمنت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب بحزب إرادة جيل، انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطنى فى يوم السبت الموافق الأول من يونيو القادم فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، للإعداد لمرحلة جديدة من الحوار الوطنى، إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته وخاصة فى ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التى ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

موسى: الحوار الوطني نجح في خلق حالة من الاصطفاف الوطني للقوى السياسية

وقالت النائبة رحاب موسي أن الحوار الوطني نجح في خلق  حالة من الاصطفاف الوطني  للقوى السياسية خلف الدوله،إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطنى، نظرا للأوضاع الخطيرة التى خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، يعكس إهتمام الدوله مخرجات وتوصيات الحوار الوطني،التى تمثل نتاج أفكار ورؤى وأطروحات المشاركين التى تعزز رؤية وإستراتيجية الدوله

دعم مواقف مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

وأشارت النائبة رحاب موسي، أن الحوار الوطني قدم وسيقدم العديد من المقترحات التى  تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة،ودعمها للقضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وسلب حق الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت  موسي على أن الدولة تعمل على دائما على وجود توافق  بين مختلف القوى السياسية والوطنية، والحوار الوطني يقوم بهذا الدور الهام  فى مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، لافتة إلى أن مصر دائما في صدارة الدول المتبنية للقضية الفلسطينية.

وصرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، بأنه نظرا للأوضاع الحالية المحيطة ببلادنا، فإن جدول أعمال الاجتماع يتضمن بحسب طلب رئيس الجمهورية فى إفطار الأسرة المصرية الأخير، بأنه من الضروري على الحوار الوطنى إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التى خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة فى مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفى دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أى محاولة لتصفيتها.

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