القاهرة الإخبارية: اجتماع مرتقب فى إسرائيل لإسقاط حكومة نتنياهو

قالت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، دانا أبوشمسية، إن الأقوال عن إسقاط الحكومة الإسرائيلية الحالية والإطاحة ببنيامين نتنياهو باتت تتحول إلى أفعال من قبل زعماء أحزاب المعارضة الإسرائيلية.

وأوضحت وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، بأن هناك اجتماعا مرتقبا غدا بين زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان، والوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلي المستقيل جدعون ساعر، ورئيس حزب "تكفا حداشاه" (أمل جديد)، وهي ثلاثة أحزاب منشقة عن الحكومة والائتلاف الحكومي المتطرف والتي تشكل المعارضة الإسرائيلية، وسيبحث الاجتماع سبل جميع الأدوات المتاحة لإسقاط الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية والبحث عن سلطة بديلة بشكل فوري وعاجل حتي وإن كانت أثناء الحرب.

وتابعت: لابيد وليبرمان وساعر، اتفقوا على ضرورة تقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل للإطاحة بنتنياهو، خاصة أن استطلاعات الراى الأخيرة توضح تراجع كفة ميزان نتنياهو لدي الشارع الإسرائيلي كونه يحصل فقط على 19 مقعدا من أصل 120، إذا ما جرت انتخابات عامة في الكنيست أو في إسرائيل مجددا.

المعارضة تعمل على إسقاط الحكومة الإسرائيلية الحالية

وأصبح الشارع الإسرائيلي وأعضاء كابينت الحرب متيقنين أن نتنياهو يعرقل المفاوضات، لأسباب شخصية وسياسية، وهناك أصوات خرجت تطالب بعقد صفقة فورية، والإطاحة بنتنياهو.

فيما بينت استطلاعات الرأي أن 70% يرون تقديم الانتخابات في إسرائيل، بينما وجّه نتنياهو رسالة للمتظاهرين، قائلًا: "أنتم تقوون حركة حماس وتقوضون الحكومة الإسرائيلية، ومحاولة الإطاحة بالحكومة قد تضر بسير المفاوضات"، بجانب 52% من الإسرائيليين لا يودون توسيع العمليات العسكرية في رفح، خوفًا من أن الغارات العسكرية المكثفة قد تصل للمحتجزين.