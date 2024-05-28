الاحتلال يعلن إصابة 13 عسكريًا فى معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 13 عسكريًا في معارك قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك في نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

قصف خيام النازحين في شمال غرب رفح

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قصفها، مساء الأحد، لخيام النازحين في مخيم نزوح تم إنشاؤه حديثًا قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" شمال غرب رفح الفلسطينية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، بحرًا وبرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مسببًا كارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.