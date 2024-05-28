الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الاتصالات يغادر إلى سنغافورة للمشاركة في قمة "آسيا تك"

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

غادر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة، اليوم، متوجهًا إلى سنغافورة، في زيارة تستغرق يومين؛ للمشاركة في فعاليات “قمة آسيا تك”، والتي يفتتحها رئيس جمهورية سنغافورة.

وتعد القمة حدثًا تكنولوجيًا رائدًا فى أسيا، يجمع القيادات العالمية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص فى المجالات التكنولوجية، كما تعد منصة للاقتصادات الرقمية الأسرع نموا فى العالم.

ويأتي مشاركة الدكتورعمرو طلعت في فعاليات القمة تلبية للدعوة الموجهة له من جوزفين تيو وزيرة الاتصالات والمعلومات بدولة سنغافورة.

تفاصيل برنامج وزير الاتصالات خلال القمة

ومن المقرر أن يشارك الدكتور عمرو طلعت فى حلقة نقاشية حكومية حول السياسات والإجراءات المطلوبة لتحقيق السلامة على الانترنت ضمن فعاليات "قمة أسيا تك ". 

كما سيلتقى الدكتور عمرو طلعت على هامش فعاليات القمة مع مسؤولين حكوميين لبحث تعزيز التعاون المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر أن "قمة أسيا تك "Asia Tech تهدف هذا العام الى عقد حوار هادف حول السياسات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعى والحوكمة والسلامة والحوسبة الكمية والاستدامة.

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات سنغافورة زيارة قمة أسيا تك رئيس جمهورية سنغافورة القيادات العالمية جوزفين تيو وزيرة الاتصالات

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