آخرها "محاط بالحمقى".. مؤلفات غيرت تفكير وحياة نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح

بمجرد نشر النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، صورة له وهو يقرأ كتابًا، ينطلق هذا الكتاب ليغزو مواقع التواصل الاجتماعي، ففي كل كتاب يقرأه "صلاح" كثير من الأفكار النيرة التي تأثر بها في حياته، وربما ساعدته على تجاوز عقبات وفهم الحياة بصورة أكبر من ذى قبل.

ونستعرض في السطور التالية، مجموعة من الكتب المفضلة لدي نجم كرة القدم العالمي محمد صلاح.

كتاب محاط بالحمقى

“محاط بالحمقى”

قرأ محمد صلاح كتاب "محاط بالحمقى"، من تأليف الكاتب السويدي توماس إريكسون، ويتناول 4 أنماط للسلوك البشري، وربط إريكسون هذه الأنماط بأربعة ألوان، هي الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق، ويشير كل لون إلى صفات معينة لدى سلوك المنتسبين إليه.

وهذه الأنواع الأربعة من الشخصيات، تم التعرف عليها منذ القرن الخامس قبل الميلاد من قبل الطبيب اليوناني أبقراط، الشخصية الأولى تُعرف بالشخصية الحمراء، يتميز بالطموح والهيمنة والحسم والقدرة التنافسية في كثير من الأحيان، أما الشخصية الصفراء، والتي أطلق عليها أبقراط اسم "المتفائل"، ومن صفاتها التفاؤل والبهجة والثقة بالنفس، وعندما يشعر الآخرون باليأس، يستمر شخصيات اللون الأصفر في رؤية الإمكانيات وإيجاد الطرق للاستمتاع بأنفسهم.

وشخصيات اللون الأخضر، هم معروفون بودهم ولطفهم، يظهرون اهتمامًا حقيقيًا بالآخرين ولكنهم قد يترددون في اتخاذ مواقف واضحة، يتميزون بردود أفعال هادئة وتجنبهم للصراع، يتسمون بالصبر، الراحة، الانضباط، والتواضع، أما شخصيات اللون الأزرق، فيبرزون في التحليل العقلاني والتصرف بجدية وتأني، يشتهرون بالتفكير العميق قبل الكلام وقدرتهم على البقاء هادئين.

“اللامبالاة”

ظهر كتاب "اللامبالاة" مع محمد صلاح، للمؤلف العالمي مارك مانسون، وهو يفتح الطريق للقراء إلى القوة و التعامل مع الصعاب والشدائد بشكل أفضل، ويلفت إلى أنه إذا أردت أن تعيش حياة جيدة اليوم، فينبغي عليك أن تتعلم فن اللامبالاة وأن تتقبل أن العالم قد فسد بالكامل.

ويشير الكاتب إلى أن الرغبة في تجرِبة إيجابية هي تجرِبة سلبية؛ وإنما قبول التجارِب السلبية هو تجرِبة إيجابية، كما يؤكد الكاتب أيضًا أنه كلما سعيت للشعور بالتحسن طوال الوقت، أصبحت أقل رضا، لأن السعي وراء شيء ما يعزز فقط حقيقة أنك تفتقر إليه في المقام الأول، موضحًا أنه كلما زادت رغبتك الشديدة في أن تصبح ثريًا، شعرت بالفقر وعدم الجدارة.

“فجر الضمير”

نشر النجم محمد صلاح صورة لكتاب فجر الضمير، عام 2018، من تأليف الكاتب وعالم المصريات جيمس هنري، الصادر عام 1934 وترجمته الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويدور الكتاب حول فكر الحضارة المصرية القديمة وتاريخها، وأهم القيم التي أدركها المصري القديم لبناء حضارته المجيدة، وفي الكتاب نجد كيف سعى المصري القديم إلى وضع مجموعة من القيم والمبادئ التي تحكم إطار حياته، تلك القيم التي سبقت "الوصايا العشر" بنحو ألف عام، ويوضح الكتاب بالدلائل كيف أن المصريون القدماء قد سبقوا العالم أجمع في بزوغ فجر الضمير الإنساني.

كتاب فكر وازداد ثراء

“فكر وازدد ثراء”

من تأليف نابليون هيل، الكاتب الذي عكف على مقابلة أكثر من 500 شخص ناجح منهم توماس إديسون وهنري فورد للكشف عن خبرتهم وأسرار نجاحهم، ومن أهم الأفكار التي استخلصها الكاتب في رحلة بحثه عن الثراء، أنه:/ لكي تصبح غنيًا او تحقق أي شيء تريده يجب أن يكون لديك خطة واضحة وهدف محدد تريد أن تصل إليه وأن تصبح ثري، وكم من الوقت عليك استغراقه، هل ستصل بعد سنة أم اثنين أم عشرة؟ المهم وضع خطتك الزمنية.

كتاب القواعد الذهبية لـ نابليون هيل

“القواعد الذهبية”

شارك محمد صلاح مع جمهوره، قراءة كتاب "القواعد الذهبية" لـ نابليون هيل، وظل الكاتب يلهم الناس طوال أكثر من سبعين عامًا، ويتكون الكتاب من اثني عشر درسًا في الحياة وتطوير الذات، ويتناول الكتاب أهمية التوكيدات االذاتية التي يقدمها الشخص لنفسه من أجل تغيير نفسه بشكل حقيقي.

وتعتمد أحد أهم دورس الكتاب على نظريات علمية، منها أن الإنسان تسيطر عليه الأفكار وتوجهه، حيث يكون العقل يدور حول جزأين، العقل الواعي واللاوعي، الذي تتواجد بهم الأفكار، ولاحقًا يتم ترجمتهم إلى عمل.

وينصح نابليون هيل قائلًا: ابحث عن شيء تريد حقًا الالتزام به وتكريس حياتك له، واكتب بوضوح عنه، والتزم بتذكره، واعقد العزم على تنفيذه.