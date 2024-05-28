الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة سوهاج يجري عملية جراحية دقيقة لشاب مصاب بطلق ناري

جانب من العملية بمستشفي
جانب من العملية بمستشفي جامعة سوهاج

أجرى الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، وأستاذ جراحات العظام والكسور والجراحات الميكروسكوبية، والفريق الطبي المصاحب له بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكرسكوبية بكلية الطب، عملية جراحية استكشافية دقيقة للضفيرة العصبية، لمريض يدعي "ص.س" يبلغ من العمر 30 عاما، نتيجة إصابته بطلق ناري، أدت إلى ضعف بالإحساس والحركة.

أوضح النعماني أن هذه العملية تصنف ضمن العمليات التي تتطلب مهارة ودقة عالية، والتي يتم  إجراءها بوحدة جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية، بالمستشفي الجامعي القديم، حيث تم خلالها تحديد الأعصاب المصابة وإعادة  توصيلها، وعودة المريض لممارسة حياته بشكل طبيعي.

أضاف الدكتور مجدي أمين القاضي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المريض حضر الي المستشفي الجامعي ويعاني من إصابة بالضفيرة العصبية جراء إصابته "بطلق ناري" بعد مضي 6 أشهر على حدوثه،  أدى إلى وجود مضاعفات كبري بالطرف العلوي الأيسر، الأمر الذي تطلب تدخل جراحي عاجل، حيث نجح الفريق الطبي في مهمته الجراحية المتخصصة بعد إجراء عملية جراحية استغرقت عدة ساعات، وتحتاج إلى مهارة ودقة عالية في إجرائها.

وأوضح الدكتور خالد عبدالعال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ان إجراء العملية استغرق ما يقرب من ٤ ساعات متواصلة، موضحًا أن الحالة الصحية العامة للشاب مستقرة ويحتاج إلى متابعة على فترات متباعدة في العيادات الخارجية، لعودة الإحساس والحركة بشكل تدريجي لفترة من الزمن.

ومن جهته، قال الدكتور ياسر عثمان، مدير وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، أنه تم خلال العملية عمل استكشاف للضفيرة العصبية، حيث تبين وجود خزل بالطرف العلوي الأيسر والعضلات وضعف بالإحساس والحركة، موجهًا الشكر للدكتور حسان النعماني لمهارته العالية في إجراء هذه النوعية من الجراحات المتخصصة. 

ضم الفريق الطبي كلًا من الدكتور ياسر عثمان مدير الوحدة، والدكتور أحمد فيصل مدرس مساعد جراحة العظام، والدكتور محمد شحاتة، والدكتور بسام عبدالرحيم، والدكتور عبدالرحمن سنبل، بينما ضم فريق التخدير برئاسة الدكتور أحمد طلعت شمروخ، كلًا من الدكتور حسام حسن، والدكتور محمد راضي، والدكتورة منار زكريا، وضم فريق التمريض بإشراف سناء إسماعيل كلًا من مني هاشم وأسماء محمد.

حسان النعماني جامعة رئيس الميكروسكوبية والجراحات الفريق الطبي

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