الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التلويح بحل "مجلس الحرب".. قشة نتنياهو للنجاة من الغرق

نتنياهو
نتنياهو

التلويح بحل مجلس الحرب “قشة” يبحث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتنقذه من الغرق في غمار معركة يخشاها بشدة مع وزراء من اليمين المتطرف.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي، أن نتنياهو يسعى لضم رئيس حزب “أمل جديد” جدعون ساعر إلى حكومة الحرب لسد الطريق أمام محاولات الوزيرين اليمينيين اتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريش للانضمام للمجلس.

التهديد بالانسحاب من حكومة الحرب الإسرائيلية

جاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، بعنوان "التلويح بحل مجلس الحرب قشة يبحث عنها نتنياهو لتنقذه من الغرق الإسرائيلي".

يأتي ذلك نتيجة للانذار الذي توعد به عضو مجلس الحرب بني جانتس بالتهديد بالانسحاب من حكومة الحرب الإسرائيلية، محددا مهلة لرئيس الوزراء نتنياهو للموافقة على خطة ما بعد الحرب على غزة.

كان جانتس قد أمهل نتنياهو حتى الثامن من يونيو المقبل لتحديد استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها، واعتبر جانتس أن هناك أقلية صغيرة سيطرت على قيادة إسرائيل تقودها إلى المجهول، ولفت إلى أن من يتحكمون في تل أبيب يتصرفون حاليا بجبن.

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