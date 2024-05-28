الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تعليم القاهرة" تدرب المرشحين للعمل كرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

وكيل تعليم القاهرة
وكيل تعليم القاهرة

التقى أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اليوم، مع المرشحين من العاملين بمديرية للعمل كرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، بمجمع مدرارس الملك فهد  التجريبية للغات بإدارة غرب مدينة نصر.

أكد وكيل تعليم القاهرة حرص وزارة  التربية والتعليم على نجاح منظومة العمل لامتحانات الثانوية العامة، وأهمية التنسيق التام بين رئيس اللجنة ولجنة النظام والمراقبة ولجنة الإدارة التابعة للجنة السير لضمان سير الامتحان بأمان وسلام.

أشار موسى إلى أن أعضاء اللجنة سفراء لتعليم القاهرة، ورئيس اللجنة لا بد أن يكون قدوة للملاحظين وللطلاب في الالتزام بقواعد وضوابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لسير العملية الامتحانية.

ودرب مصطفى يوسف، رئيس لجنة النظام والمراقبة بقطاع الخديوية، رؤساء لجان السير لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدا عليهم عدد من المعايير وهي: 

-ضرورة توفير البيئة المناسبة لأبنائنا الطلاب خلال فترة الامتحانات.

- ضرورة المشاركة الإيجابية المستمرة فى أعمال إمتحانات الثانوية العامة وتهيئة الجو المناسب للطلبة لأداء الأمتحانات بسهولة ويسر.

- ضرورة التواصل المباشر مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى حالة حدوث أى عقبات أو مشكلات تعوق سير الامتحانات.

- التنبيه على جميع الطلاب والملاحظين بعدم أصطحاب أجهزة التليفون المحمول حتى لو كان مغلقا وضرورة أستخدام العصا الإلكترونية المخصصة للكشف عن أجهزة المعادن والهواتف المحمولة بلجان سير الامتحان عند دخول الطلاب من بوابة المدرسة.

- رصد أى طالب يقوم بمحاولة غش الكتروني على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- رؤساء اللجان هم الاساس فى ضبط اللجان والتصدى لأى محاولات من شأنها الإخلال باعمال إمتحانات الثانوية العامة.

واستعرض وكيل تعليم القاهرة، خلال التدريب بعض المشكلات التى قد تحدث أثناء الامتحان من الأعوام السابقة وكيفية حلها بالحل الأمثل، كذلك إصدار بعض التعليمات الى رؤساء لجان السير طبقا للضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وفى نهاية الاجتماع، أوصى وكيل تعليم القاهرة بالالتزام بضوابط ولوائح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

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