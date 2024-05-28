الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القصير يبحث مع الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات دعم "الصحة النباتية" في إفريقيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى السيد  القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور أسامة الليثي، السكرتير العام للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بهدف دعم مبادرة الصحة النباتية في أفريقيا African Phytosanitary Program (APP)، والتي أطلقتها الاتفاقية الدولية للصحة النباتية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو في عام ٢٠٢٣.

أشاد "القصير" بأمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات لدورها الهام في مواجهة التحديات بالصحة النباتية بالقارة الإفريقية، والذي تسببه الآفات والأمراض من فقد هائل في انتاجيات المحاصيل الزراعية وضعف منظومة الأمن الغذائي والتأثيرات السلبية على التجارة الدولية بين دول العالم المختلفة.

ومن جهته، وجه "الليثي" الشكر إلى وزير الزراعة على هذه الفرصة لعرض الآليات العملية وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية في الإكتشاف المبكر للآفات، من خلال المتابعة الدورية والمسح الشامل لمناطق الزراعات، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الكشف المبكر عن الآفات الحشرية والمرضية.

أهمية مبادرة الصحة النباتية في إفريقيا

ترجع أهمية هذه المبادرة لكونها أداة مهمة في دعم منظومة الصحة النباتية في بدول القارة الإفريقية والتي يصل عددها إلى ٥٤ دولة، فضلا عن تأهيل الكوادر العاملة في مجال الصحة النباتية بالحجر الزراعي والمعاهد البحثية المتخصصة في هذا المجال،
كما يعد المشروع داعم رئيس لجهود الحكومة المصرية للتغلب على الآفات التي تسبب خسائر وأضرار اقتصادية للمزارعين وبالتالي الإنتاج الزراعي المصري.

جدير بالذكر أن البرنامج المقدم من جانب الاتفاقية يعمل علي تقديم الدعم الفني المطلوب لمكافحة الآفات، حيث جرى اختيار جمهورية مصر العربية في سبتمبر ٢٠٢٣ ضمن نطاق شمال أفريقيا للاستفادة من هذا المشروع ولتكون نواة لاستكمال البرنامج في كل دول أفريقيا مستقبلا.

السيد القصير أسامة الليثي السكرتير العام للاتفاقية الدولية مبادرة الصحة النباتية أفريقيا الاتفاقية الدولية للصحة

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