الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الخارجية الإيرلندى: الاتحاد الأوروبى ناقش للمرة الأولى فرض عقوبات على إسرائيل

وزير خارجية إيرلندا
وزير خارجية إيرلندا

أعلن وزير الخارجية الإيرلندي ميشيل مارتن، اليوم الثلاثاء، ‪عن أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا للمرة الأولى احتمال فرض عقوبات على إسرائيل، إذا لم تمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية. وقال مارتن إنه إذا لم يكن الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة وشيكًا، فعلينا أن ننظر في جميع الخيارات

txt

خارجية حماة وطن: جرائم إسرائيل فى خيم النازحين برفح جريمة إبادة جماعية

 

وأوضح وزير الخارجية الإيرلندي أن عددًا من وزراء الخارجية أثاروا احتمال فرض عقوبات على المسئولين الإسرائيليين الذين يساعدون ويحرضون المستعمرين على العنف في الضفة الغربية.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت، يوم الجمعة الماضية، إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح، بموجب الإجراءات المؤقتة المرتبطة بقضية الإبادة الجماعية التي اتخذتها جنوب إفريقيا.

 

إسرائيل تهدد الجنائية الدولية بشأن التحقيق في جرائم الحرب

وسبق، وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن أن يوسي كوهين، الرئيس السابق لجهاز الموساد، هدد المدعية العامة لـ المحكمة الجنائية الدولية في سلسلة من الاجتماعات السرية حاول خلالها الضغط عليها للتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب.

وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقرير مطول لها، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماعات السرية التي أجراها يوسي كوهين مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودا، جرت في السنوات التي سبقت قرارها فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أشارت إلى أن هذا التحقيق، الذي بدأ في عام 2021، بلغت ذروته الأسبوع الماضي عندما أعلن خليفة بنسودا، كريم خان، عن أنه يسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن سلوك الدولة اليهودية في حربها في غزة.

إن القرار الذي اتخذه المدعي العام بتقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، إلى جانب 3 من زعماء حماس، هو نتيجة تخشاها المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية منذ فترة طويلة.

وزير الخارجية الأيرلندي الاتحاد الأوروبي إسرائيل العدل الدولية الضفة الغربية

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

شيماء تخلع زوجها لتنمره عليها مع عشيقته: "بيقولها مناخيرها كبيرة شبه بينوكيو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

ابن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة