وزير الخارجية الإيرلندى: الاتحاد الأوروبى ناقش للمرة الأولى فرض عقوبات على إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الإيرلندي ميشيل مارتن، اليوم الثلاثاء، ‪عن أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا للمرة الأولى احتمال فرض عقوبات على إسرائيل، إذا لم تمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية. وقال مارتن إنه إذا لم يكن الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة وشيكًا، فعلينا أن ننظر في جميع الخيارات

وأوضح وزير الخارجية الإيرلندي أن عددًا من وزراء الخارجية أثاروا احتمال فرض عقوبات على المسئولين الإسرائيليين الذين يساعدون ويحرضون المستعمرين على العنف في الضفة الغربية.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت، يوم الجمعة الماضية، إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح، بموجب الإجراءات المؤقتة المرتبطة بقضية الإبادة الجماعية التي اتخذتها جنوب إفريقيا.

إسرائيل تهدد الجنائية الدولية بشأن التحقيق في جرائم الحرب

وسبق، وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن أن يوسي كوهين، الرئيس السابق لجهاز الموساد، هدد المدعية العامة لـ المحكمة الجنائية الدولية في سلسلة من الاجتماعات السرية حاول خلالها الضغط عليها للتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب.

وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقرير مطول لها، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماعات السرية التي أجراها يوسي كوهين مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودا، جرت في السنوات التي سبقت قرارها فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أشارت إلى أن هذا التحقيق، الذي بدأ في عام 2021، بلغت ذروته الأسبوع الماضي عندما أعلن خليفة بنسودا، كريم خان، عن أنه يسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن سلوك الدولة اليهودية في حربها في غزة.

إن القرار الذي اتخذه المدعي العام بتقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، إلى جانب 3 من زعماء حماس، هو نتيجة تخشاها المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية منذ فترة طويلة.