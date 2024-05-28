31 مايو.. مدينتي تستضيف النسخة الرابعة من بطولة " QADYA "، أحدث البطولات الدولية للفنون القتالية المختلطة MMA

يستضيف نادي مدينتي الرياضي يوم الجمعة القادم 31 مايو فعاليات النسخة الرابعة من بطولة "QADYA" للفنون القتالية المختلطة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة،. وتقام البطولة في نادي مدينتي للعام الثاني على التوالي - بالتعاون بين مجموعة طلعت مصطفى وFANARAH SPORTS - بمشاركة 28 لاعبًا، منهم 23 لاعبًا مصريًا و5 لاعبين أجانب، من أذربيجان والجزائر والمغرب.

وسيتنافس على لقب بطولة العالم Qadya’s Featherweight Championship of the world اللاعب المصري عاصم غانم، واللاعب حسين باسطانوف من اذربيجان،

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي بعد غد الخميس 30 مايو بنادي مدينتي، للإعلان عن جدول البطولة وتقديم اللاعبين أمام وسائل الإعلام، وسيتم إتاحة تذاكر حضور مباريات البطولة للجمهور من خلال "Ticketsmarche" عبر هذا الرابط

وتأتي استضافة نادي مدينتي الرياضي لبطولة " QADYA " استكمالًا للنجاح الكبير الذى حققته مدينتي مؤخرًا في استضافة العديد من الفعاليات والبطولات المحلية والدولية، منها بطولة "هيشتر باريس" و"مرسيدس ماسترز" للجولف، ومدينتي هاف ماراثون 2024 ومسابقات "Games" بالإضافة إلى "Fly over Madinaty"، الحدث الرياضي المميز لهواة القفز بالمظلات، لتصبح مدينتي نقطة جذب ووجهة للفعاليات والبطولات الرياضية المختلفة، وذلك في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على استضافة كبرى البطولات لمختلف الألعاب الرياضية لتشجيع السياحة الرياضية، وتقديم وجهة مشرفة للرياضة المصرية.

يُشار إلى أن رياضة الفنون القتالية المختلطة أو الـ MMA هي رياضة حديثة نسبيًا، نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993، وهي مزيج من فنون القتال والدفاع عن النفس، وتسمح القوانين باستخدام تقنيات الضربات المباشرة (Striking) والمسكات (Grappling) في وضعية الوقوف (Stand Up) أو على الأرضية (Ground Fighting)، مما يسمح للاعبين بممارسة رياضة الـ MMA بخلفيات مختلفة من فنون القتال مثل: الجودو، التايكوندو، الملاكمة، المصارعة، الكاراتيه، ورياضة "الجيو جيتسو" البرازيلية و"المواي تاي" التايلاندية.

ويسمح للاعبين بإرتداء القفازات وواقى الأسنان، والمباراة تنتهي بضربة قاضية، أو استسلام أو قرار من الحكم، والنزال فيه 3 جولات، كل جولة 5 دقائق وما بين كل جولة والأخرى دقيقة للراحة. وعند النزال على لقب بطولة العالم في الفئة الوزنية فيكون النزال من خمس جولات.