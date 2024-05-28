الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حقيقة ظهور حالات تسمم فى ميت غمر ودقادوس بالدقهلية

شريف مكين
شريف مكين

تداولت منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم أن هناك عددًا كبيرًا من حالات التسمم ظهرت بمدينة ميت غمر وقرية دقادوس بمحافظة الدقهلية.

وكشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، حقيقة ما يتردد بأن هناك حالات تسمم داخل مدينة ميت غمر وقرية دقادوس.

سحب عينات من المياه

وأشار إلى أنه بعد ملاحظة انتشار شائعات خلال الساعات الأخيرة، عن انتشار حالات تسمم بمدينة ميت غمر ودقادوس، ودخول تلك الحالات مستشفى ميت غمر العام، توجه فريق من الإدارة الصحية بميت غمر بقيادة الدكتورة سحر فؤاد، مديرة الإدارة وفريق الطب الوقائي بالإدارة، إلى مستشفى ميت غمر العام مساء أمس، ومراجعة استقبال المستشفى للحالات وتلاحظ عدم وجود أي حالات تسمم أو ما شابه.

ولفت وكيل وزارة الصحة، في بيان، إلى سحب فريق مكتب مراقبة الأغذية المركزي بميت غمر وفريق الترصد وصحة البيئة بسحب عينات عشوائية من الأغذية والمياه، وجار فحصها بمعرفة المعامل المركزية، مع العلم بأن عملية سحب العينات تتم بشكل دوري، وجميع العينات المسحوبة مسبقًا سلبية النتائج من المعامل المركزية.

وناشد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية جميع المواطنين بالمناطق المذكورة، بالتوجه للمستشفى للاطمئنان، وعدم السماع لما يروج من شائعات.

ميت غمر مستشفى ميت غمر الدقهلية شريف مكين وزارة الصحة

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