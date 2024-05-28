نشأت العمدة: الرئيس السيسي نجح في تعزيز الأمن الغذائي عبر مشروعات زراعية ضخمة

أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على افتتاح عدد من المشاريع الزراعية والتنموية في جنوب الوادي، يؤكد متابعته للنهضة والتنمية الشاملة في مصر، فمشروعات جنوب الوادي وتوشكى الزراعية التنموية، تسهم في مضاعفة الطاقة الإنتاجية لعدد من المحاصيل الزراعية وعلى رأسها القمح.

ولفت نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء، إلى أن استخدام الميكنة الزراعية والأدوات والوسائل التكنولوجية الحديثة والتوسع الافقي والرأسي والعمل على زيادة انتاجية الفدان وخصوصا من المحاصيل الاستراتيجية تحسب للسيسي وقيادته والتنمية الشاملة داخل الجمهورية الجديدة، مضيفًا بأن التوسع في المشاريع الزراعية هدفه تعزيز الأمن الغذائي المصري، وتحقيق الإكتفاء الذاتي، وهو الهدف الذي سعت الدولة المصرية إليه خلال الأونة الأخيرة بتوجيهات الرئيس.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تمكنت من زراعة نحو 500 ألف فدان قمح بزيادة 200 ألف فدان تقريبًا، وهذه المشروعات القومية الزراعية الصناعية العملاقة سيكون لها أثر كبير في إحداث طفرة زراعية صناعية في مصر ما يعود بالخير الكبير علي الاقتصاد القومي خلال السنوات القليلة القادمة.

تعزيز التنمية الزراعية بجنوب الوادي

ونوه نائب الصعيد بأن تحفيز التصنيع الزراعي، يوفر آلاف فرص العمل بصورة مباشرة وغير مباشرة، فالزراعة والصناعة وتوطين المنتج المحلي يتوازيان ومتلازمان داخل مصر.

واختتم محمد نشأت العمده، أن العالم يمر بأزمة اقتصادية نتيجة التوترات الجيوسياسية والحروب الحادثة، واستطاعت مصر أن تتجاوز أزمتها الاقتصادية من خلال تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة والزراعة الوطنية، والمشاريع في جنوب الوادي وكذلك في الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وإحدث طفرة زراعية في الانتاج والتصدير.