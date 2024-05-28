الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تسليم 20 مشروعا للتمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية ببني سويف

التوزيع
التوزيع

وزعت جمعية الأورمان ببنى سويف 20 مشروعا للتمكين اقتصادى لعدد 20 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقري بنى عفان بمركز بنى سويف، البرانقة بمركز ببا، القضابى بمركز الفشن، وسدمنت الجبل ومنشاة الأمراء ودير براوه بمركز اهناسيا، وتنوعت المشاريع بين ماكينات خياطة ومحلات تجارية وورش نجارة وحدادة.

يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة بني سويف وجمعية الأورمان، انطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

أكدت الدكتورة انجى حسن، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى ببني سويف، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية ومنذ تأسيسها الهدف الرئيسي الذى تسعى لتحقيقه هو التنمية المستدامة ورفع شعار نعم للمشروعات الحرفية، حيث تتقبل الجمعية جميع أفكار المشروعات وتنفذها للمحتاج على الوجه الذى يمنحه كل وسائل العمل والربح، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة.  

ولفت «شعبان»، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة بني سويف التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.

بني سويف جمعية الأورمان الأسر الأولى بالرعاية البرانقة الفشن

مواد متعلقة

منظومة الشكاوى الحكومية ببني سويف تستقبل 298 شكوى خلال مايو

إزالة 6 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالواسطى في بني سويف

انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لصحة المرأة بـ"تمريض بني سويف"

محافظ بنى سويف يشهد الاحتفال بـ"يوم الطبيب"

جامعة بني سويف تحصد 5 جوائز فى مجال الفنون التشكيلية والأفلام القصيرة

"القومي للمرأة" يعقد مسرحية عيلة فى منتهى السعادة ببنى سويف

محافظ بنى سويف يشهد احتفالية لتجهيز 26 عروسًا من الفئات الأولى بالرعاية

إزالة 15 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى المهد بمركز ببا ببنى سويف

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

شيماء تخلع زوجها لتنمره عليها مع عشيقته: "بيقولها مناخيرها كبيرة شبه بينوكيو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

ابن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة