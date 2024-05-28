"موقف الإسلام من الإرهاب ومكافحته" بقصر ثقافة السويس

نظم قصر ثقافة السويس محاضرة حول موقف الإسلام من الإرهاب ومكافحته تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء عبد المجيد صقر محافظ الإقليم.

حيث نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متميزة من المحاضرات التوعوية بفرع ثقافة السويس، حيث أقام قصر ثقافة السويس التابع للفرع محاضرة بعنوان " موقف الإسلام من الإرهاب ومكافحته" حاضرها عزه عبد المعز مدير سابق بالتربية والتعليم بجمعية الشرقية.

محاور المحاضرة

بدأت المحاضرة بتعريف التطرف الذي يعني تبني أو التمسك بأفكار أو أيديولوجيات أو معتقدات متشددة، ومن أجل التوضيح، يتم تأسيس بعض الأيديولوجيات أو المبادئ الدينية بالصورة التي تتيح اعتناقها بنهج متشدد أو معتدل، فالتطرف هو تبني النسخة المتشددة من أيديولوجية أو مبدأ ما، والذي عادة ما يكون مرتبط بالدين، إلا أنه في الحقيقة قد يتعلق بأي معتقدات.

وقدمت المحاضرة تعريفا للإرهاب، وهو يعد نوع من العنف السياسي حيث يتضمن الاستهداف العمدي للمدنيين ويميز بين الضحايا المباشرين والجمهور الذي يود أن يؤثر عليه، ومن هذا المنطلق، يتضمن الإرهاب ثلاثة عوامل وهما العنف السياسي أو عمل عنيف يهدف إلى توصيل رسالة سياسية ما، والاستهداف العمدي للمدنيين، وطبيعة ثنائية المركز، حيث يهاجم مجموعة ما لإرهاب مجموعة أخرى.

وفي سياق آخر، يواصل قصر ثقافة السويس تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية تحت رعاية رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني.

أستضاف نادى أدب السويس، عدد من الشعراء في ندوته الاسبوعية، المنعقد بقصر ثقافة السويس، من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله بفرع السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.

وشارك بالأمسية باقة من الشعراء، منهم الشاعر ايهاب البشبيشي حيث ألقى قصيدتي الشهادة، لغة لا تقال، والشاعرة رشا عادل التي ألقت قصيدتي حوار الصمت، ولادة صغرى والشاعر محمود جمعه وقصيدتي ولادة أخرى، اوجاع رجل مجازى،و الشاعر يونس ابو سبع وقصيدتى عودة مع النهر، حطب لانثى الخريف، والشاعر أحمد إمام وقصيدتي من نداءات بائع متجول، سعر.

وتخلل اللقاء إطلالات نقدية وشعرية لشعراء السويس حول ما قيل من إبداعات من المشاركين في الأمسية من الأدباء، كما تخلل فقرات للفنانة احلام سعد والملحن دكتور ضياء،الفنان إبراهيم فرج،والفنان ذكى عبدالله.

وأدار اللقاء الشاعر عزت المتبولي رئيس نادى الأدب المركزي،والشاعرة صباح هادى رئيس نادي أدب قصر ثقافة السويس.