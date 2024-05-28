السبت.. صرف معاشات يونيو من منافذ الصرف

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، السبت المقبل، صرف معاشات شهر يونيو من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بالزيادة الجديدة، والتي تصل لـ15%.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية منهم أصحاب المعاشات.

وبلغ عدد المؤمن عليهم حوالي 13 مليونًا و485 ألفًا و952 شخصًا، وبلغ عدد أصحاب المعاشات 11 مليونًا و308 آلاف و835 شخصًا، كما بلغ عدد منافذ الصرف 9 آلاف و585 منفذًا.

كما استعد بنك ناصر الاجتماعي لصرف المعاشات وفقًا لتوجيهات وزيرة التضامن نيفين القباج، من ماكينات الصراف الآلي ATM والبنوك، وكذلك منافذ شركة فوري، وأيضًا المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لجميع أصحاب المعاشات.

وحددت الهيئة إجراءات الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الرابط التالي:-

اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.

الضغط على ​​بدء الخدمة.

يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم، والاسم الأول للأم.

يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

استحقاق المعاش

يحق للشخص الحصول على المعاش طبقًا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 في عام 2019، الصادر عن مجلس النواب، في عدة حالات، بما في ذلك بلوغه سن الشيخوخة واكتمال مدة الاشتراك في التأمين والتي قد لا تقل عن 120 شهرًا، وتصبح 180 شهرًا عقب 5 سنوات من تاريخ الاشتراك، كما سيُصرف المعاش عند حدوث الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، تكون شريطة أن لا يكون هناك عمل آخر للفرد لدى صاحب العمل.

وفى سياق متصل، استعد بنك ناصر الاجتماعي لصرف معاشات يونيو، وفقًا لتوجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.