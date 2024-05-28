الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الاتصالات" تُطلق الدورة الثالثة من مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إطلاق الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر.

يشارك في تنفيذ المبادرة ورعايتها مجموعة من الشركاء من المؤسسات والهيئات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

الهدف الرئيسي للمبادرة

ويتمثل الهدف الرئيسي للمبادرة في الحفاظ على البيئة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتأتي اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ وتبنّي أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

كما تهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير حلول مصرية من جميع محافظات الجمهورية للتعامل مع البُعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، ووضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات للمساهمة في تحقيق استدامتها وجذب الاستثمارات ومصادر التمويل اللازمة لها.
 
وتستهدف المبادرة المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية والتي تسهم في خفض انبعاثات الكربون والتلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائي والأمن المائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية، والتي تساعد على التكيّف مع تغيرات المناخ.
 
ويتمثل دور وزارة الاتصالات في المبادرة في وضع معايير اختيار المشروعات الذكية والاشتراك في ندوات التوعية في جميع محافظات مصر لرفع وعي المستثمرين ورواد الأعمال بالمشروعات الذكية وأهدافها والمعايير الواجب توافرها في المشروعات المرشحة للمشاركة في المبادرة، إلى جانب التعريف بالمبادرة بين شباب مجتمع تكنولوجيا المعلومات وشرح فئاتها وشروطها من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية، والتنسيق مع الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرعاية المشروعات الفائزة، سواء ماليًا أو فنيًا، والمشاركة في لجنة تحكيم المشروعات علي مستوى المحافظات.
 
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع المبادرة.

أعلنت وزارة الاتصالات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مصر وكالات الأمم المتحدة منظمات المجتمع المدني

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