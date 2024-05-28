4 نصائح لتعزيز ذكاء طفلك وصحته العقلية في العصر الرقمي

الطفولة أفضل وقت لتعلم الأشياء وتعزيز براعة عقلك، ومع ذلك، في العصر الرقمي، قد يؤدي هذا الاستخدام المستمر للأجهزة والأدوات الذكية إلى إعاقة هذه العملية عن طريق تقليل التحديات التي يحتاجها دماغنا للنمو، يمكن أن يؤدي استخدام الأجهزة الرقمية إلى تقليل مدى انتباه الأطفال مما يجعل من الصعب عليهم التركيز على المهام لفترات طويلة.

إن البقاء ملتصقًا بالأدوات الذكية طوال الوقت يؤثر أيضًا على تطور المهارات الاجتماعية لدى الأطفال حيث يفقدون الاهتمام بالتفاعلات وجهًا لوجه والتي تعتبر ضرورية لبناء الذكاء العاطفي والتعاطف. يمكن أن يؤدي التعرض للضوء الأزرق من الشاشات أيضًا إلى تعطيل نومهم مما قد يؤثر على وظائف المخ وقدراتهم على التعلم.

تشارك المؤلفة نيها هيرانانداني، مؤلفة كتاب الأبوة والأمومة نصائح للآباء يمكن أن تساعد في تعزيز ذكاء أطفالهم في هذا العصر الرقمي وتحسين صحتهم العقلية

1. قلل من المهام المتعددة

غالبًا ما يصر أطفالنا على أنهم قادرون تمامًا على أداء واجباتهم المدرسية وهم يجلسون مع هاتف في يد وجهاز لوحي في اليد الأخرى. باستخدام أجهزتهم كأجهزة كمبيوتر عملاقة مدمجة، وماكينات القمار، وبوابات إباحية، ومكتشفات التاريخ، وخدمات الرسائل في وقت واحد، فإنهم يقومون بمهام متعددة بشكل محموم. لكن الأبحاث تظهر أن تعدد المهام يضمن فعليًا تدهور أدائك.

قد تكون المعاناة تافهة، مثل تسجيل درجات أقل في الامتحان، ولكنها قد تكون كارثية أيضًا، وهو ما يحدث أثناء معظم حوادث الرسائل النصية والقيادة. لم تكن أدمغتنا مصممة لتلعب الكرات باستمرار مثل فناني السيرك، وبالتالي، فإن فتح ثلاث علامات تبويب أثناء كتابة ورقة بحثية ليس هو ما خلقنا للقيام به. شجع الأطفال على إنهاء المهام المتعددة. نحن لم نخلق من أجل ذلك – إنه مثل أن تطلب من سمكة أن تتسلق شجرة.

2. تعلم من اللغة الهولندية

كآباء في العصر الحديث، أصبحنا أساتذة في جدولة أطفالنا أكثر من اللازم. يجب أن تكون دروس لغة الماندرين متوازنة مع دروس العزف على البيانو، وبالطبع يجب أن يتعلم كل طفل رياضتين على الأقل. "الرياضات الجماعية تبني العمل الجماعي، لكن الرياضات الفردية تبني القيادة"، نصر على ذلك بلا هوادة بينما نسحب أطفالنا إلى معسكر كرة القدم ودروس التنس.

يعيش الأطفال حياة مثقلة بالجداول مع جهاز كمبيوتر محمول في يد، وجهاز لوحي في يد أخرى، وهاتف محشور تحت أذنهم، ويعيشون بوتيرة محمومة. لذلك، عندما يُنصحون بوضع هواتفهم جانبًا، يتساءلون عما يجب عليهم فعله بدلًا من ذلك. "لا تفعل شيئًا"، كما تقول ممارسة "نيكسن"، وهي ممارسة هولندية تكتسب شعبية بين علماء النفس في جميع أنحاء العالم. لا تفعل شيئًا على الإطلاق. ضع الهاتف جانبًا واستمتع بالتوقف المؤقت. التحديق من النافذة. الاستلقاء مستيقظا في السرير. مشاهدة العشب ينمو. سيتفق كل فنان على هذا: الإبداع عادة ما يولد من لحظات العدم. ولهذا السبب غالبًا ما يكون لديك أفضل أفكارك عند الاستحمام لفترة طويلة أو تحريك الوعاء.

لقد افترضنا لفترة طويلة أن الأطفال المشغولين يتجهون نحو النجاح في حين أن الانشغال الذي لا نهاية له يمكن أن يعيق التقدم. لذا، في المرة القادمة التي يسألك فيها طفلك عما يجب عليك فعله، أجب بوضوح، "لا تفعل شيئًا". إنه ليس كسلًا، بل قد يكون أهم مهارة سيتعلمونها على الإطلاق.

3. التفريغ بشكل انتقائي

بدءًا من إرسال رسائل تذكير لهم للاتصال بأمهم ووصولًا إلى أداء واجباتهم المدرسية في الرياضيات، يمكن لهواتف أطفالنا أن تقوم بكل ذلك نيابةً عنهم. ولكن في عالم حيث يمكنهم تسليم أدمغتهم بالكامل للتكنولوجيا، يجب على أطفالنا أن يقرروا عمدًا مقدار ما يريدون تفريغه. على سبيل المثال، في المتحف، من المرجح أن تتذكر اللوحة إذا نظرت إليها بالفعل بدلًا من التقاط صورة لها.

ذكّر أطفالك بأخذ الوقت الكافي لتجربة الأشياء المهمة حقًا - أشياء الجمال، والأعمال الفنية، والقمر - بدلًا من مجرد تفريغها بسرعة على هواتفهم للنشر على Instagram. إذا كنت تريد أن يعيش شيء ما إلى الأبد، فقد يكون من الآمن تخزينه في قلبك بدلًا من ألبوم الصور الخاص بهاتفك.

4. ابحث عن التدفق الخاص بك

مؤخرًا، كنت في حفل عزف على الكمان. عندما وضعت عازفة الكمان قوسها على الآلة الموسيقية، نسي كل فرد من الجمهور هاتفه وجلس مذهولًا. كانت الفنانة، وهي امرأة مسنة ترتدي بنطالًا أسود وشعرها على شكل كعكة منخفضة، ضائعة تمامًا في موسيقى أوتارها. كانت في التدفق. لقد منحتنا التكنولوجيا هدية معرفية من خلال تحرير بعض قدراتنا العقلية.

إن استخدام هذه المساحة فقط للتمرير عبر مقاطع فيديو القطط سيكون مضيعة للوقت. وبدلًا من ذلك، ماذا لو تمكنا من استخدامها عمدًا لبناء خبرة حقيقية والتعمق في شيء مهم حقًا؟ للسماح للأنا بالسقوط، للسماح للوقت بالتحليق، لتحقيق حالة تشبه حالة الزن حيث تتبع كل حركة بسلاسة من الحركة السابقة. صحيح أن معظمنا لن ينتهي به الأمر إلى أن يصبح عازف كمان في الحفلات الموسيقية، لكنني أدرك أنه يمكنك تحقيق التدفق حتى أثناء غسل الأطباق