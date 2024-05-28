الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"فاصل من اللحظات اللذيذة" يتخطى "شقو" في إيرادات شباك التذاكر

فاصل من اللحظات
فاصل من اللحظات

انتزع فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” للفنان هشام ماجد وهنا الزاهد، المركز الثاني في الإيرادات اليومية بشباك التذاكر المصري، متخطيا فيلم “شقو” للفنان عمرو يوسف، وفقًا لإيرادات يوم أمس الإثنين، مع بقاء “السرب” بطولة أحمد السقا في صدارة الترتيب.

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وحقق “فاصل من اللحظات اللذيذة”، أمس، إيراد وصل إلى 276,280 ألف جنيه، وحل ثانيًا، و“شقو” على إيراد 247,390 جنيه.

فاصل من اللحظات اللذيذة 

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشون معًا حياة تعيسة، ويأتي لهم مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهم في أكوانٍ أخرى؛ ما يجعلهم يعيدون التفكير في علاقتهم التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، عدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى.

شقو 

"شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين على القانون، يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

الفيلم بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن إكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي. 

فاصل من اللحظات اللذيذة هشام ماجد وهنا الزاهد السرب شقو

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