الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المتحف المصري الكبير.. استعدادات حثيثة للافتتاح وتطوير هائل في هذه المنطقة

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

عقدت اليوم الثلاثاء، رئاسة مجلس الوزراء اجتماعًا مهمًا لمناقشة آخر مستجدات مشروع المتحف المصري الكبير، أحد أهم المشاريع الثقافية والسياحية في مصر والعالم.

واستعرض الاجتماع آخر مستجدات الأعمال داخل قاعات العرض الرئيسية، والتأكد من جاهزية قاعات العرض المتحفي ومتحف مراكب الملك خوفو وقاعة عرض الملك توت عنخ آمون، ومراجعة ترتيبات العرض المتحفي بما يشمل الفترينات وقواعد القطع الأثرية ووحدات التثبيت والوسائط المتعددة.

كما استعرض تطورات أعمال التجميل والتطوير في المنطقة المحيطة بالمتحف،من تنفيذ أعمال زراعية وإنشاء مسطحات خضراء، وتطوير ميدان الرماية، وتركيب أنظمة الإضاءة والإعلانات والديكورات، ورفع كفاءة الأسوار والعمارات السكنية المجاورة للمتحف، وتنفيذ الهوية البصرية للطريق الدائري، بالإضافة لتنسيق الموقع العام والمسارات المؤدية إلى المتحف.

فنادق جديدة في المنطقة

وأكد السيد باسل سامي، رئيس شركة الداو للتنمية السياحية، على افتتاح أكثر من 250 غرفة فندقية جديدة في الفنادق التابعة للشركة، كما يتم الاستعداد لافتتاح فنادق جديدة أخرى في المنطقة، وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم خدمات فائقة لزوار أكبر وأعظم متحف في العالم.

المتحف المصري المتحف المصري الكبير تطوير المتحف المصري

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