محافظ الجيزة: رصف وتوسعة طريق المريوطية بدءا من شارع فيصل وحتي كوبري الصحابة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي تقدم مراحل العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المريوطية وتحسين الرؤية البصرية بالقطاع بالكامل وإنشاء ممشي سياحي وحضاري أعلي القطاعات التي تم تغطيتها بترعة المريوطية.



واطلع المحافظ علي نسب تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق المريوطية الشرقي والغربي بدءا من شارع الملك فيصل حتى كوبري الصحابة بالمنشية بطول 2،5كم والمنفذ من خلال الخطة الإستثمارية لمديرية للطرق.



وأكد محافظ الجيزة علي الأهمية الكبيرة التي يمثلها المشروع باعتباره احد المحاور المحيطة والمؤدية للمتحف المصري الكبير ويساهم في تحسين وتسهيل حركة سير المواطنين ويقضي علي الكثافات المرورية بذلك القطاع الهام.



وتابع المحافظ أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق الطرفاية البطىء المدخل الجنوبى لمدينة البدرشين ضمن الطرق المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري.



واطلع علي خطة رصف ورفع كفاءة شوارع حسب النبي والخلفاء الراشدين وعمر بن الخطاب ومحمود سابق الحناوي بحي العمرانية في اطار خطة تطوير عددًا من متفرعات الطرق الرئيسية والمحاور البديلة لتسهيل حركة سير المواطنين.



وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بسرعه الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين والتأكد من التزام الشركات المنفذة بالمواصفات المحددة للمشروعات.

وكان تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكاوي عدد من المواطنين بشأن تضررهم من المقاهي الكائنة بالقرب من سور نادي الترسانة لقيامهم باشغال الطريق العام وكذا وجود كشك مخالف بشارع البوهي بإمبابة ووجود حواجز حديدية بشارع رفح بالطالبية تعيق حركة الطريق.



وقد كلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء المعنية بسرعة التعامل مع الشكاوي الواردة، فشن حي العجوزة بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة مكبرة علي المقاهي محل الشكوي تم خلالها غلق المخالفة ورفع الكراسي والترابيزات الموجودة بنهر الطريق وإيداعها بمخازن الحي لاشغال الطريق العام وما تسببه من تعطيل الحركة المرورية وسير المواطنين.



وأزال حي امبابه كشك مخالف غير مرخص بشارع البوهي لتعديه علي أرصفة المشاة وإعاقة حركة المواطنين.



واستجاب حي الطالبية للشكاوي الواردة من المواطنين لتضرره من وجود حواجز حديدية بشارع رفح بمنطقة اسبابتس بترسا مما تتسبب في إعاقة دخول السيارات بالشارع حيث تم إزالة الحواجز الحديدية الموجودة بالشارع بالكامل وتمهيد الطريق.