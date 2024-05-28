الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الإعلام البحريني يشيد بجناح مدينة الإنتاج الإعلامي في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون

وزير الإعلام البحريني
وزير الإعلام البحريني وعبد الفتاح الجبالي

زار وزير الإعلام البحريني، رمزان بن عبد الله النعيمي، جناح مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، وتشارك فيه المدينة بوفد رفيع المستوى، برئاسة الدكتور عبدالفتاح الجبال،ي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب. 

مدينة الإنتاج الإعلامي

وخلال الزيارة، اطلع الدكتور النعيمي على أحدث التقنيات والخدمات التي تقدمها مدينة الإنتاج الإعلامي في مجال الإنتاج التلفزيوني والإذاعي، وأبدى الوزير إعجابه بالبنية التحتية المتطورة والابتكارات التي تعرضها المدينة، والتي تشمل تقنيات التصوير والمونتاج المتقدمة، والاستوديوهات الحديثة المصممة لتلبية احتياجات الإنتاج الإعلامي على أعلى مستوى.

وأشاد وزير الإعلام البحريني بالدور الذي تلعبه مدينة الإنتاج الإعلامي في تعزيز التعاون الإعلامي  بين مصر ودول الخليج، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال لتعزيز المحتوى الإعلامي العربي، كما ناقش مع الجبالي سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين المؤسسات الإعلامية في البحرين ومدينة الإنتاج الإعلامي، بما يسهم في تطوير الصناعة الإعلامية في المنطقة.

من جهته، أعرب الدكتور عبد الفتاح الجبالي، عن سعادته بزيارة وزير الإعلام البحريني ، مؤكداً على أهمية المشاركة في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون كمنصة للتواصل مع الشركاء في الخليج وتبادل الرؤى والأفكار، مضيفا أن المدينة تسعى دائمًا إلى تقديم أحدث الحلول التقنية في مجال الإنتاج الإعلامي، والاستفادة من مثل هذه الفعاليات لتعزيز مكانتها كمركز رائد في هذا المجال.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي يشهدها مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، الذي يُعقد في الفترة من 28 إلى 30 مايو، ويجمع نخبة من العاملين في قطاع الإعلام والإنتاج من مختلف دول الخليج العربي وخارجه، ويُعد المهرجان فرصة هامة لتبادل الخبرات وعرض الابتكارات الجديدة في صناعة الإعلام.

مدينة الإنتاج الإعلامي وزير الإعلام البحريني زيارة مهرجان الإذاعة والتلفزيون الدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون

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