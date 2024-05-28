الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تزامنًا مع زيارة الرئيس السيسي للصين.. محطات في تاريخ العلاقات المصرية الصينية

ارشيفية
ارشيفية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية بكين اليوم الثلاثاء، تلبية لدعوة الرئيس الصيني "شي جينبينج" للقيام بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية، وتزامنًا مع تلك الزيارة نستعرض خلال التقرير التالي محطات العلاقات المصرية الصينية، حيث تمتد العلاقات بين البلدين عبر تاريخ طويل من التعاون والتفاهم المتبادل.

وتشكلت جذور العلاقة بين مصر والصين في منتصف القرن العشرين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين عام 1956، وأصبحت مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية، وعلى مدار العقود التالية، تميزت هذه العلاقات بالدعم المتبادل في الأزمات، والتعاون الاقتصادي المستمر، والتفاهم السياسي العميق.

واليوم، تستمر العلاقات المصرية الصينية في النمو والتطور، مؤطرة برؤية مشتركة نحو تحقيق السلام العالمي وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، ومع زيارة الرئيس السيسي للصين، تفتح هذه العلاقات فصلًا جديدًا في تاريخ طويل من الصداقة والتعاون الاستراتيجي، مما يعزز دور البلدين في الساحة الدولية ويعود بالنفع على شعبيهما.

العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين 

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تطورًا مستمرًا وملحوظًا، مع زيادة التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، وتُعتبر الصين واحدة من أكبر الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر، وتستثمر في مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

 

ووصل حجم التبادل التجارى بين مصر والصين إلى 13.9 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 16.6 مليار دولار خلال عام  2022 وقد سجلت حجم الصادرات المصرية إلى الصين 909 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الصين 12.9 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار خلال عام 2022. ووفقًا لتصريحات السفير الصيني بالقاهرة أشار إلى أن مصر مصر أكبر متلقي للاستثمارات الصينية في العالم العربي، وبلغت حجم الاستثمارات ما يقرب من 7 مليارات دولار.

وبحسب احصائيات وزارة التجارة الصينية، نما حجم الاستثمار الصيني في مصر ووصل حجم الاستثمار المباشر الصيني في مصر بنهاية عام 2020 إلى 1.191 مليار دولار أمريكي. وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، بلغت الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر 223 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 150.6% على أساس سنوي.

وفي مجال الطاقة، شهدت العلاقات تعاون مكثف وشاركت أكثر من 20 شركة صينية في في مجال النفط والغاز في مصر تغطي الاستكشاف، وخدمات هندسة البترول.

زيارة الرئيس السيسى إلى الصين.. لقاءات مع شركات كبرى لجذب استثمارات إلى مصر

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 12.77 مليون دولار خلال العام المالى 2020-2021 مقابل 12.81 مليون دولار خلال العام المالى 2019-2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين فى مصر 5.4 مليون دولار خلال العام المالى 2020-2021 مقابل 10.5 مليون دولار خلال العام المالى 2019-2020 بنسبة انخفاض قدرها 48.1%، وفقًا لما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات.

وأعلنت شركة تيدا المصرية الصينية للتطوير الصناعي، أحد الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن دخولها في مفاوضات متقدمة مع 20 شركة تكنولوجية صينية لضخ رؤوس أموال جديدة داخل المنطقة خلال الفترة المقبلة، ويبلغ قيمة الاستثمارات التي جذبتها الشركة داخل منطقة تيدا نحو 1.2 مليار دولار حتى الآن.

العلاقات السياسية

شهدت العلاقات السياسية بين مصر والصين تطور ملحوظ، وتجسدت البداية منذ اللقاء الأول الذي جمع بين الرئيس جمال عبد الناصر وشو إن لاي رئيس مجلس الدولة الصيني عام 1955 خلال مشاركتهما في مؤتمر باندونج بإندونيسيا، واتفاقهما على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية تم تدشينها في العام التالي مباشرة.

ومنذ التدشين الرسمي لهذه العلاقات، تبادل البلدين الدعم، حيث دعمت مصر عضوية جمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة، وتتمسك بمبدأ “صين واحدة”، كما تدعم مبدأ “دولة واحدة ونظامان” في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

واظهرت الصين موقفا مؤيدا لاختيارات الشعب المصري خلال ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، وأعلنت رفضها لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي.

العلاقات العسكرية

شهدت العلاقات العسكرية بين مصر والصين تطورًا ملحوظًا لدفع التعاون العسكرى في مجالي التصنيع والتدريب المشترك، وعلى الأخص في مجال الدفاع الجوي، وتم توقيع صفقات لشراء مصر أسلحة جديدة، بحسب ما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات.

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زيارة الرئيس السيسى إلى الصين.. لقاءات مع شركات كبرى لجذب استثمارات إلى مصر

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