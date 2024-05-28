تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان للأسر الاولى بالرعاية بـ9 قرى بكفر الشيخ

شاركت جمعية الأورمان المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مديرية التضامن الاجتماعى بـ كفرالشيخ، فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعايا والأكثر إحتياجًا بقرى القصابي والغيتة والحلاجين والوكيلة والبهنساوى وعزب السلام وعزبة عبداللاه وعزبة ابو بريكة وعزبة خلف الله بمركز سيدى سالم.

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، :"نسعى لإدخال روح البهجة على أكبر عدد من الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، وتم تنظيم المعرض ودعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع الملابس الجديدة عليهم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة المنتشرة بارجاء المحافظة.

وشددت وكيلة وزارة التضامن على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

رصد الاحتياجات الأساسية للأسر الأولي بالرعاية

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى كفرالشيخ تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة، مشيرًا إلى أن تنظيم المعارض يأتى فى إطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين فى قرى ونجوع ومدن محافظة كفرالشيخ.

يذكر أن جمعية الأورمان تنظيم معارض الملابس والأحذية يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة كفرالشيخ من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.