ضبط المتهم بقتل صديقه فى مشاجرة بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط المتهم بقتل صديقه خلف مسجد سيدى عواض بمنطقة المجدودة، التابعة لدائرة قسم شرطة قليوب بسبب مشاجرة نشبت بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب في الشارع خلف مسجد سيدى عواض بمنطقة المجدودة، التابعة لدائرة القسم.



وكشفت التحريات بقيادة المقدم يوسف الشامى، العثور على جثة شاب يدعى "روبي"، وتبين أن المتهم يدعى "سموكة"، قام بقتل المجنى عليه اثر نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة بالأيدى بسبب خلافات بينهما، قام على إثرها المتهم بطعن صديقه عدة طعنات نافذة، على مرأى ومسمع من الجميع، مما تسبب في مصرعه، خلف مسجد سيدى عواض بمنطقة المجدودة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الابيض المستخدم سكين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب إنتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

كما شهدت قرية بلتان بدائرة مركز شرطة طوخ، مصرع شاب علي يد اخر خلال مشاجرة بينهما بسبب مبلغ مالي حيث قام المتهم بطعنه طعنه نافذة بالقلب أودت بحياته، جرى نقل الجثة إلى مستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بنشوب مشاجرة بين طرفين بقرية بلتان بدائرة المركز ومصرع احدهما.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين مصرع شاب على يد اخر اثر مشاجرة بينهما بسبب مبلغ مالي،قام علي اثرها بطعنه بسلاح أبيض طعنه نافذة بالقلب أودت بحياته.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، والتحفظ على اداة الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.