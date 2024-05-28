الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منظومة الشكاوى الحكومية ببني سويف تستقبل 298 شكوى خلال مايو

اللقاء
اللقاء

ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام في بني سويف اجتماع اللجنة العليا لمراجعة موقف الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وموقف استجابة الجهات الحكومية للشكاوى التي تم رفعها وتسجيلها على المنظومة، وتوضيح الإيجابيات والمعوقات للعمل على إزالتها.

ناقش السكرتير العام موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة ومبادرة"صوتك مسموع" ومؤشرات الأداء خلال الشهر الجاري "في الفترة من 1 إلى 26  مايو2024، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة على المنظومة خلال تلك الفترة نحو 298 شكوى تم الرد على 280 منها وجار فحص المتبقي، وتناول الاجتماع عرض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة صوتك مسموع خلال تلك الفترة أيضًا، حيث تم تلقى 35 شكوى والرد عليها بنسبة 100% "ضمن المبادرة".

وأشار السكرتير العام إلى تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم " بسرعة التعامل مع الشكاوى التي يتم نشرها بكافة وسائل الإعلام المختلفة، وجميع القنوات التي أتاحتها المحافظة في هذا الجانب، وسرعة فحصها، وذلك بالمعاينة على الطبيعة لموقع المشكلة وإزاله أسبابها، مدعمًا تقرير الفحص بالصور والمستندات الدالة على إزالة أسباب المشكلة، مؤكدًا على ضرورة الرد على جميع الشكاوى في غضون الأسبوع الأخير من كل شهر وذلك بناءا على تعليمات مسئولي المنظومة بمجلس الوزراء.

حضر الاجتماع مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين (مقرر اللجنة)، وأعضاء اللجنة من إدارات الديوان العام: "الموارد البشرية، المتابعة والسكرتارية، التفتيش المالي والإداري، الشئون القانونية،والتخطيط العمراني، وخدمة المستثمرين"،ومسئولو منظومة الشكاوى الحكومية بمديريات التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، الإسكان، الصحة، الزراعة وغيرها.

وفي سياق آخر، شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفال الذى أقامته نقابة الأطباء، بمناسبة يوم الطبيب بقاعة  مركز المؤتمرات كورنيش النيل بمدينة بني سويف، ضمن فعاليات احتفال النقابة العامة بيوم الطبيب وإحياء لذكرى إنشاء أول مدرسة للطب في مصر.

بني سويف محافظ بني سويف منظومة الشكاوى السكرتير العام مجلس الوزراء

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