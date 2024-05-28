الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة حلوان الأهلية تعلن شروط وضوابط القبول للعام الجامعي 2024/2025

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية شروط القبول للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وهي كالتالي:

١- يتم قبول الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والثانوية الأزهرية، وشهادة مدارس النيل، وشهادة مدارس المتفوقين (Stem).

٢- يتم قبول الطلاب من الحاصلين على شهاداتهم هذا العام ٢٠٢٤، والعام الماضي ٢٠٢٣ فقط.

كما أعلنت الجامعة ضوابط التخصص العلمي للطلاب للقبول بالكليات والبرامج المختلفة.   

أولًا: كليات تقبل طلاب الشعبة العلمية:

١- شعبة علمي علوم:

- كلية طب الأسنان

- كلية العلاج الطبيعي

- كلية العلوم (برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية).

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (برنامج المختبرات الطبية).

٢- شعبة علمي رياضة:

- كلية الهندسة (برنامج النظم الذكية- برنامج العمارة والتصميم البيئي- برنامج هندسة الروبوتات والميكاترونيات- برنامج التصميم العمراني المستدام وتنسيق المواقع- برنامج المصانع الرقمية- برنامج الإلكترونيات التطبيقية).

رئيس جامعة حلوان الأهلية: الجامعة أنهت استعداداتها لإجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

ثانيًا: كليات تقبل طلاب الشعبتين (علمي علوم – علمي رياضة)

- كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات (برنامج علوم البيانات- برنامج برمجيات الوسائط المتعددة- برنامج برمجيات الإنسان الآلي).

- كلية الفنون والفنون التطبيقية (برنامج التصميم الداخلي البيئي).

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رئيس جامعة حلوان يتفقد الجامعة الأهلية لمتابعة انتظام الدراسة

ثالثًا: كليات تقبل طلاب الشعبتين (العلمية – الأدبية):

- كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال (برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي- برنامج اللوجستيات وسلاسل الإمداد- برنامج نظم الذكاء وتحليل الأعمال- برنامج الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال).

- كلية الفنون والفنون التطبيقية ( برنامج الاتصال البصري وفنون الميديا- برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية).

جامعة حلوان الأهلية الشهادات المعادلة العربية شهادة الثانوية العامة قبول بالكليات شهادة مدارس النيل شهادة مدارس المتفوقين Stem

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