حريق يلتهم "اتيليه" في عقار من 3 طوابق بأوسيم (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب في "اتيليه" داخل عقار سكني مكون من 3 طوابق في أوسيم بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بنشوب حريق في عقار بمنطقة أوسيم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والسيطرة على الحريق.

نتائج المعاينة والتحريات

كشفت المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن العقار مكون من طابق أرضي - محلات تجارية - و3 طوابق سكنية واندلعت النيران في المحلات التجارية وامتدت إلى الطوابق.

تم تنفيذ عمليات التبريد لمنع تجدد النيران في العقار والمحلات التجارية، وحررت أجهزة أمن الجيزة المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

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