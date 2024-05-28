بدء جلسة التصويت على جوائز الدولة واكتمال النصاب القانوني

بدأت قبل قليل جلسة التصويت على جوائز الدولة، والتي يصوت عليها المجلس خلال اجتماعه السبعين، للإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة "النيل- التقديرية- التفوق - التشجيعة".

المتنافسين علي جوائز الدولة

وكان المجلس الأعلى للثقافة قد أعلن قبل يومين عن قائمته القصيرة للمرشحين لـ جوائز الدولة، على النحو التالي: أولًا: القوائم القصيرة للمرشحين لجائزة النيل، في مجال الفنون ترشيح كل من: المخرج محمد فاضل، والفنانة فريدة فهمي.

وفي مجال الآداب ضمن جوائز الدولة، وتم ترشيح كل من: الشاعر محمد إبراهيم أبوسنة، والناقد الدكتور محمد عبد المطلب، في مجال العلوم الاجتماعية تم ترشيح كل من: الدكتور أحمد عبد الله زايد، والدكتور محمد صابر عرب.

ثانيًا: القوائم القصيرة للمرشحين لـ جائزة الدولة التقديرية: في مجال الفنون وتم ترشيح الفنان أنسي أبو سيف، والدكتور رضا بدير، والدكتور عوض الله الشيمي، ومدير التصوير السينمائي سعيد شيمي، والدكتور مدحت درة، والدكتور مصطفى أمين الفقي.

في مجال الآداب وتم ترشيح: الشاعر أحمد عنتر مصطفى، والناقد الدكتور حسين حمودة، والناقد الدكتور سامي سليمان، الدكتورة غراء مهنا، والكاتب الروائي فتحي إمبابي، والروائي مصطفى نصر.

وفى مجال العلوم الاجتماعية المرشيحين لـ جوائز الدولة: وتتضمن أربعة جوائز وتم ترشيح: الدكتور أحمد مجدي حجازي، الدكتور حسن عماد مكاوي، الدكتورة عالية المهدي، الدكتور ماجد عثمان، الدكتور محمد الخزامي، الدكتور محمد سامح عمرو، الدكتور ممدوح الدماطي، الدكتورة منى حجاج.

ثالثًا: القوائم القصيرة للمرشحين لـ جائزة الدولة التفوق، في مجال الفنون وتتضمن جائزتبن قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه وميدالية فضية؛ وتم ترشيح: النحات الدكتور أحمد عبد العزيز، الدكتورة أميرة سيد فرج، والمعماري حمدي السطوحي، والناقد والسيناريست الدكتور وليد سيف.

في مجال الآداب، وتتضمن جائزتبن قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه وميدالية فضية؛ وتم ترشيح كل من: الشاعر جميل عبد الرحمن، والقاص والروائي عبد الرحيم كمال، والقاصة والروائية الدكتورة عزة بدر، والناقد الدكتور محمد خليفة.

في مجال العلوم الاجتماعية وتتضمن ثلاث جوائز قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه وميدالية فضية وتم ترشيح:

الدكتورة أمنية حلمي، والمستشار بهاء المري، والدكتور جمال سلامة، الدكتور حامد عبد الرحيم عيد، والدكتورة سامية قدري، والطبيب لطفي الشربيني.