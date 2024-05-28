"الصناعات الغذائية" تناقش في ندوة علمية "مأمونية المضافات وأفضل ممارسات سلامتها"

تناقش غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، بمشاركة منظمة الصحة العالمية وهيئة سلامة الغذاء والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، ومجموعة من خبراء التغذية والصناعة والمتخصصين في سلامة الغذاء، مأمونية استخدامات المضافات الغذائية وأفضل الممارسات الدولية لتقييم سلامتها، وذلك خلال ندوة علمية تنظمها الغرفة بالشراكة مع الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الإغذية جي فورس.

يشارك في افتتاح الندوة المهندس محمود بزان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، والدكتور معز الصانع رئيس وحدة المعايير والمشورة العلمية بشأن التغذية والأغذية بمنظمة الصحة العالمية، والبروفيسور صامويل جود فيروى- جامعة لافال والرئيس المنتخب ل IUFost والرئيس التنفيذي للجمعية العالمية لعلوم تشريعات الاغذية.

كما يشارك بالندوة الدكتور فان يونغ شيانغ، نائب المدير العام للمركز الوطني الصيني لتقييم مخاطر سلامة الأغذية ورئيس CCFA، والدكتور أمين القاصوف مدير أبحاث الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الاغذية، والدكتور إيلي بويزبك خبير علوم الأغذية وأخصائي حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة بلبنان، وعددا من خبراء الصناعة والجهات المختصة بسلامة الغذاء.

ويستعرض الخبراء المعايير الدولية للمضافات الأغذية تحت رعاية لجنة الدستور المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية، ومراجعة آلية الموافقة والممارسات التي تنظم اعتمادها في مصر والمنطقة العربية ومراجعة تقييمات السلامة والاعتماد وكذلك مناقشة القرارات التشريعية المتعلقة بالمحليات- مراجعة متطلبات التوسيم وتطبيقاتها واستعراض المتطلبات الحالية لوضع بطاقة التعريف في مصر والمنطقة العربية.

وخلال جلسات الندوة العلمية يتحدث الدكتور معز الصانع، رئيس وحدة المعايير والمشورة العلمية بشأن التغذية والأغذية بمنظمة الصحة العالمية، عن مراجعة آلية عمل لجنة الخبراء المشتركة لتقييم المواد المضافة إلى الأغذية.

كما يعرض البروفيسور صامويل جود فيروى- جامعة لافال والرئيس المنتخب ل IUFost، والرئيس التنفيذي للجمعية العالمية لعلوم تشريعات الاغذية، التوجهات الحديثة بشأن المضافات الغذائية.

كما تضم الندوة العلمية حلقة نقاش ممثلين من غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، تهدف إلى تقارب التقييمات والقرارات التنظيمية المتعلقة باستخدام المحليات في الأغذية بالمنطقة العربية.

وأكد المهندس أشرف الجزايرلي، أن الندوة تأتي في إطار دور الغرفة في دعم توجهات الدولة في تطوير الصناعة ورفع تنافسية وجودة المنتجات الغذائية من خلال دعم سلامة الغذاء وتوطين التكنولوجيات والتوجهات الحديثة في التصنيع الغذائي بما يسهم في خلق البيئة المواتية لنمو الصناعة وتعزيز مفهوم الاستدامة وتوفير الغذاء الآمن والصحي للمستهلكين في مختلف الأسواق.

أوضح أن الغرفة من خلال هذه الندوة العلمية تشارك الخبراء والجهات الرقابية والمعنية بالتصنيع الغذائي في مصر والوطن العربي المعايير الدولية والتشريعات المنظمة لاستخدام المضافات في الأغذية.

الجدير بالذكر، أن العديد من المواد المستخدمة كمضافات أغذية تسهم بشكل كبير في توفير خيارات جديدة للمستهلكين من المنتجات الغذائية الآمنة والصحية.