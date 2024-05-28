الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السياحة: تنظم ورشة عمل لممثلي الشركات السياحية بالسوق الصيني

جانب من المشاركين
جانب من المشاركين

 السياحة: تنظم ورشة عمل لممثلي الشركات السياحية بالسوق الصيني

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورشة عمل لممثلي الشركات السياحية والمنشآت الفندقية المصرية العاملة بالسوق الصيني، يأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الترويجية للوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة بما يساهم في دفع الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق.

حضر ورشة العمل  عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والوزير مفوض Zhang Chaoyang ممثلًا عن سفارة جمهورية الصين الشعبية في القاهرة، والبروفيسور wolfgang George Alrt الخبير في الدراسات السياحية الصينية ورئيس معهد China outbound tourism research institution ورئيس تحرير مجلة COTRI التي تدعم الهيئة الإصدار العربي لها،  محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد عطا الشربيني مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

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السوق الصيني والذي يعد أحد الأسواق السياحية الرئيسية

وقد افتتح  عمرو القاضي ورشة العمل والتي استهلها بالترحيب  الحضور، كما أشار إلى اهتمام الوزارة والهيئة بالتواجد في السوق الصيني والذي يعد أحد الأسواق السياحية الرئيسية التي تستهدفها الوزارة لزيادة الحركة السياحية الوافدة منها، مستعرضًا الأنشطة والأدوات الترويجية التي تنتهجها الهيئة لدفع مزيد من أعداد السائحين الصينيين إلى مصر، كما حث الشركات المصرية على مزيد من العمل لزيادة الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق، مشيرًا إلى دعم الهيئة للشركات والفنادق المصرية كونهم شركاء المهنة.

كما ألقى الوزير مفوض Zhang Chaoyang كلمة ترحيبية مثمنًا خلالها اهتمام الوزارة بالسوق الصيني ومشاركة الهيئة بالعديد من الفعاليات الصينية التي تُقام داخل مصر والتي تنظمها السفارة الصينية في القاهرة أو الأحداث التي تُقام بجمهورية الصين الشعبية مثل المعارض السياحية وورش العمل مما يعكس الاهتمام بالسائح الصيني.

وخلال ورشة العمل، استعرض البروفيسور wolfgang العديد من النقاط التي من شأنها أن تساهم في زيادة معرفة المهتمين بالعمل في السوق الصيني بمتطلبات السائحين الوافدين من الصين ومنها المتغيرات في الطلب السياحي الصيني قبل وبعد جائحة فيروس كورونا، والدول الجاذبة للسياحة الصينية، والعوامل المؤثرة في قرار السائح الصيني أثناء تخطيطه للسياحة خارج الصين.

كما قام  الحضور من ممثلي الشركات السياحية والفنادق بطرح عدة تساؤلات للوقوف على آلية جذب أكبر عدد من السائحين الصينيين إلى مصر والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في الترويج لبرامجهم السياحية.
 

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