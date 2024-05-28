"القاهرة الإخبارية": آليات إسرائيلية فى تله زعرب للاستحكام الكامل على رفح

قال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من خان يونس، يوسف أبوكويك، إن ليلة أمس ليلة عصيبة عاشتها مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، والتحول الدراماتيكي في الميدان، نظرًا لأن الاحتلال الإسرائيلي الآن وبكثافة نارية عالية بات يستهدف المنطقة الغربية من رفح، وهى مربعات سكنية بعيدة تمامًا عن تلك المناطق الجغرافية التي رسمها الاحتلال عبر خرائطه ودعا أنها مناطق العمليات العسكرية.

تفاصيل ما حدث في منتصف الليل

وتابع، أن ما جرى عند منتصف الليل هو تقدم للآليات الإسرائيلية باتجاه منطقة تلة زعرب، هذه التلة كانت قد وصلتها أمس آليتان إسرائيليتان، وهى المنطقة الأعلي جغرافيًا في رفح، ومن هناك يمكن للآليات الاستحكام على كل المدينة، لذا بعد الوصول إلى منطقة تلة زعرب، حيث بدأت تلك الآليات بإطلاق عشرات النيران باتجاه منطقة الحي السعودي ومنطقة دوار زعرب ومنطقة تل السلطان.

وأوضح أن في منطقة تل السلطان هناك المشفى الأندونيسي، وهو مشفى حديث لجأ إليه النازحون من منطقة تلة زعرب، لكن الآليات الإسرائيلية استهدفت الطابق الخامس من المشفي، وفيما يبدو أنها محاولة إسرائيلية لمزيد من الضغط على المواطنين للنزوح باتجاه المناطق الغربية من منطقة خان يونس ولإيقاع أكبر قدر ممكن من الأذي بالمدنيين.