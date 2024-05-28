الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": آليات إسرائيلية فى تله زعرب للاستحكام الكامل على رفح

يوسف أبو كويك
يوسف أبو كويك

قال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من خان يونس، يوسف أبوكويك، إن ليلة أمس  ليلة عصيبة عاشتها مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، والتحول الدراماتيكي في الميدان، نظرًا لأن الاحتلال الإسرائيلي الآن وبكثافة نارية عالية بات يستهدف المنطقة الغربية من رفح، وهى مربعات سكنية بعيدة تمامًا عن تلك المناطق الجغرافية التي رسمها الاحتلال عبر خرائطه ودعا أنها مناطق العمليات العسكرية.

 تفاصيل ما حدث في منتصف الليل 

وتابع، أن ما جرى عند منتصف الليل هو تقدم للآليات الإسرائيلية باتجاه منطقة تلة زعرب، هذه التلة كانت قد وصلتها أمس آليتان إسرائيليتان، وهى المنطقة الأعلي جغرافيًا في رفح، ومن هناك يمكن للآليات الاستحكام على كل المدينة، لذا بعد الوصول إلى منطقة تلة زعرب، حيث بدأت تلك الآليات بإطلاق عشرات النيران باتجاه منطقة الحي السعودي ومنطقة دوار زعرب ومنطقة تل السلطان.

وأوضح أن في منطقة تل السلطان هناك المشفى الأندونيسي، وهو مشفى حديث لجأ إليه النازحون من منطقة تلة زعرب، لكن الآليات الإسرائيلية استهدفت الطابق الخامس من المشفي، وفيما يبدو أنها محاولة إسرائيلية لمزيد من الضغط على المواطنين للنزوح باتجاه المناطق الغربية من منطقة خان يونس ولإيقاع أكبر قدر ممكن من الأذي بالمدنيين.

رفح الفلسطينية خان يونس إسرائيل الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الفلسطينية آليات الإسرائيلية رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية تعرض أبرز تصريحات وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية حول مجزرة رفح

القاهرة الإخبارية: الاحتلال استهدف الطابق العلوى من المستشفى الإندونيسى فى تل السلطان غرب رفح

الغزيون يبحثون عن متاعهم وسط رماد محرقة تل السلطان بمدينة رفح الفلسطينية

رسميًا.. النرويج تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية

إسرائيل: إسبانيا متواطئة فى التحريض على قتل الشعب اليهودى باعترافها بدولة فلسطينية

"الأونروا": تقديم المساعدة والحماية أصبح أمرًا شبه مستحيل فى قطاع غزة

إعلام عبرى: المعارضة تدفع بينى جانتس لمغادرة مجلس الحرب

القاهرة الإخبارية: المعارضة الإسرائيلية تبحث الإطاحة بنتنياهو وتشكيل حكومة بديلة

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

أسعار مخفضة وجودة عالية.. تفاصيل استعدادات "التموين" لتلبية احتياجات المواطنين فى عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية