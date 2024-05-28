الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بأسيوط عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في أسيوط.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة - سبق اتهامه في العديد من القضايا أبرزها "قتل - إتلاف - حيازة أسلحة نارية وذخيرة - مشاجرة وإطلاق أعيرة - "ومحكوم عليه بالإعدام في جناية قتل عمد") بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة متخذًا من دائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطه.

وباستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرعه وعُثر بحوزته وبمسكنه على (9 بنادق آلية - 11 بندقية خرطوش - 19 فرد محلي - 9 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الحشيش).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

عنصر إجرامي اسيوط الامن العام وزير الداخلية

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