محافظ المنوفية يتابع إنشاءات المول التجاري الجديد بإجمالى 33 محلا بالشهداء

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة الشهداء لدفع منظومة العمل والوقوف على مستوى حجم الأعمال ونسب التنفيذ، لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

رافقه الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ، الأستاذ طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد سلامة مدير عام المستشفيات بالمديرية المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

وتفقد المحافظ مستجدات الموقف التنفيذى لمستشفى الشهداء الجديدة بتكلفة إجمالية " مليار و300 مليون جنيه " ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام الحالي، والمقامة على مساحة تزيد عن 21 ألف م2.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن طبيعة الأعمال الجاري تنفيذها وآلية تنظيم العمل، حيث تم الإنتهاء من صب الخرسانة العادية للمبني الرئيسي بالكامل وذلك ضمن الأعمال التمهيدية للموقع وجاري إستكمال باقي الأعمال الإنشائية، موجها بتذليل كافة العقبات لتسريع وتيرة العمل والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لسرعة إنهاء المشروع وتحقيق نسب إنجاز مرضية علي أرض الواقع.

وأكد أن المستشفى بمثابة صرح طبى جديد وإضافة قوية للمنظومة الصحية على أرض المحافظة،هذا وتضم 5 غرف عمليات و31 أسرة بقسم الغسيل الكلوي و24 بحضانات الأطفال و41 أسرة بقسم العناية المركزة و21 باقسام العيادات الخارجية بإجمالي 223 سرير، فضلا عن توفير 450 فرصة عمل جادة.

كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للمول التجاري الجديد متعدد الطوابق بشارع بورسعيد بالشهداء على مساحة 300م2 ويتكون من 33 محل تجاري بتكلفة إجمالية تصل إلى 18 مليون جنيه، ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024حيث جاري صب أعمدة الطابق الأرضي.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن المول التجاري سيعد الأول من نوعه في مركز ومدينة الشهداء لتوفير كافة مستلزمات واحتياجات المواطنين، فضلا عن دوره فى توفير فرص عمل للشباب.

فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال فرد طبقة السن بطريق السمسمية بطول كيلو ونصف، وشدد المحافظ علي ضرورة تسريع وتيرة العمل موجهًا رئيس المدينة بالتواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال لتذليل العقبات أولًا بأول.

واختتم المحافظ جولته بتفقد المركز التكنولوجى بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء لمتابعة انتظام سير العمل بملف التصالح وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي،واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن تطبيق المنظومة الجديدة بدء من تلقي طلبات التصالح، والخطوات والإجراءات المتعلقة بالملف والتسهيلات المقدمة لتخفيف العبء علي المواطنين، مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لإنجاز المهام المطلوبة في أقل مدة زمنية وتذليل العقبات أول بأول، مشيرا الى استمرار متابعته الميدانية لمنظومة العمل ونسب الانجاز بكافة المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة.