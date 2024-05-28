سارة الشلقانى: محرقة الخيام تبجح سافر من حكومة نتنياهو ضد النازحين فى رفح الفلسطينية

علقت سارة الشلقاني، مديرة تحرير جريدة "الدستور"، على ملف نُشر في عدد اليوم الثلاثاء بجريدة "الدستور"، تحت عنوان "محرقة الخيام.. مصر تدين بأشد العبارات قصف الاحتلال النازحين في رفح الفلسطينية".



وقالت، خلال لقاء لها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن ما حدث تبجح سافر من جانب حكومة نتنياهو، لأن المحرقة ليست بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية، ولكن بعد يوم واحد من زيارة وزير الجيش الإسرائيلي للفرق الإسرائيلية المتواجدة في رفح.

وأوضحت أن عملية رفح الأخيرة تمت بشكل فج، حيث إن جيش الاحتلال تعمد أن تكون في وقت متأخر من الليل، بحيث لا تكون هناك صور لرصد حجم الكارثة التي تعمد إحداثها في خيام النازحين برفح الفلسطينية.