متخصص بالشأن الدولى: إسرائيل تنتظر "فيتو" أمريكيًا بجلسة مجلس الأمن.. اليوم

قال محمد حسن عام، المتخصص في الشئون الدولية، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد، اليوم، جلسة طارئة بسبب مجزرة الاحتلال الإسرائيلي ضد النازحين في رفح الفلسطينية.

وأضاف عبر مداخلة هاتفية، لـ"نشرة dmc"، والمُذاعة على فضائية "دي إم سي"، أن جلسة اليوم ستدين بشكل كبير ما حدث في رفح الفلسطينية، وسيفعل قرار محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل بكل التدابير اللازمة لحماية المدنيين التي أشارت لها في جلستها الأخيرة.

وأشار إلى أن مجلس الأمن يجتمع ليناقش ما قامت به دولة إسرائيل ومخالفتها قرارات محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن إسرائيل تأمل في أن تستخدم الولايات المتحدة اليوم حق الفيتو، الذي دائما ما يقف أمام أي قرار من مجلس الأمن الدولي على الرغم من أنه الإدارة الأمريكية وصفت الصور الواردة بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة على النازحين في رفح جنوب قطاع غزة بـ"المدمرة".