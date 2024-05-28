الطيران المدنى: تشكيل غرفة عمليات وفرق عمل مُجهزة ومُدربة لتقديم جميع الخدمات للحجاج

الطيران المدني تنتهي رسميًا من جميع الاستعدادات لموسم الحج

قالت وزارة الطيران المدني إن كل هيئاتها وشركاتها التابعة أنهت جاهزيتها لبدء موسم حج لهذا العام (١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م)، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الجهات والوزارات المعنية، ممثلة في وزارات الداخلية والخارجية والأوقاف والسياحة والصحة والمالية، وكذلك التنسيق الفعال مع السلطات السعودية لتوفير كل سبل الراحة والدعم لحجاج بيت الله الحرام، وإتمام استعداداتها وتكثيف جهودها التنسيقية لتقديم كل التسهيلات والخدمات اللازمة لضيوف الرحمن للخروج بموسم حج ناجح ومشرف.

وجه الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمات والتسهيلات المُقدمة لضيوف الرحمن خلال مرحلة السفر من المطارات المصرية إلى الأراضي المُقدسة، وذلك لضمان انسيابية الرحلات وانتظامية التشغيل لرحلات جدة والمدينة المنورة التي تُسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية والشركات الأخرى العاملة خلال الموسم الحالي؛ مؤكدًا أن وزارة الطيران المدني تعمل في ضوء خطة متكاملة ومُحكمة قد تم وضعها مُسبقًا للتنسيق مع كل الجهات لتوفير جميع التسهيلات للحجاج بمطار القاهرة الدولي وبالمطارات المصرية.

التجهيزات اللازمة استعدادًا لانطلاق رحلات بداية الموسم

وقامت شركة ميناء القاهرة الجوي بإنهاء كل التجهيزات اللازمة استعدادًا لانطلاق رحلات بداية الموسم، وبخاصة أمام وداخل الصالة الموسمية المُخصصة لرحلات الحج والعمرة لشركة مصر للطيران، ومبني الركاب رقم (2) والمُخصص لسفر رحلات الخطوط السعودية.

شملت الاستعدادات لموسم الحج التأكيد على عدة إجراءات تمت مراجعتها في إطار الاجتماعات التنسيقية التي أجريت خلال الفترة الماضية استعدادا لتشغيل رحلات الحج؛ حيث تم تخصيص فرق عمل من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران تعمل على مدار اليوم داخل صالات السفر والوصول، تخصيص فرق عمل لخدمة الركاب في منطقة الجوازات لمساعدة الحجاج وتقديم كل التيسيرات اللازمة لهم، توفير عدد كاف من عمال تحميل حقائب رحلات الحج، وموظفي خدمة الركاب لاستقبال أفواج الحجاج أمام الصالة الموسمية ومبنى الركاب رقم (۲) لتنظيم دخول الأفواج، ما يتناسب مع توقيتات الرحلات حسب موعد رحلة السفر لعدم التكدس، فضلًا عن توفير عدد كافٍ من الكراسي المتحركة لخدمة ذوي الهمم وكبار السن وكذا توفير العمالة وعربات الحقائب (اخدم نفسك).