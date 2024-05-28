"القاهرة الإخبارية": إسرائيل سلمت الوسطاء اليوم مقترحًا بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن إسرائيل سلمت الوسطاء اليوم مقترحًا بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، وذلك وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصادر.

استئناف المفاوضات خلال أيام

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، إن مفاوضات تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس سيجري استئنافها خلال أيام بناءً على مقترح جديد قدمته إسرائيل.

وأعلن مسئول إسرائيلي عن أن لدى الحكومة نية لاستئناف المحادثات؛ بهدف التوصل إلى اتفاق للإفراج عن المحتجزين في غزة في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مع وسطاء في باريس.